El líder de BTS, de 32 años, compartió imágenes de su recorrido por la Huaca Pucllana de Miraflores | Foto: Instagram (@rkive)
El líder de BTS, de 32 años, compartió imágenes de su recorrido por la Huaca Pucllana de Miraflores | Foto: Instagram (@rkive)
Por Redacción EC

El cantante surcoreano Kim Nam-joon, conocido mundialmente como RM y líder de la banda de K-pop BTS, realizó un paseo turístico por Lima este jueves 8 de octubre. Durante su salida, visitó el complejo arqueológico Huaca Pucllana, ubicado en Miraflores, y compartió imágenes de la experiencia en sus redes sociales, emocionando a miles de fanáticos en el país.

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