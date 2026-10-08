El cantante surcoreano Kim Nam-joon, conocido mundialmente como RM y líder de la banda de K-pop BTS, realizó un paseo turístico por Lima este jueves 8 de octubre. Durante su salida, visitó el complejo arqueológico Huaca Pucllana, ubicado en Miraflores, y compartió imágenes de la experiencia en sus redes sociales, emocionando a miles de fanáticos en el país.

A través de sus historias de Instagram, el músico publicó postales de su recorrido: primero, una vista de la gran pirámide de la Huaca Pucllana y su icónica arquitectura de adobes en librillo. Luego, una toma de fardos funerarios y piezas cerámicas de la cultura Wari, y para finalizar, un selfie luciendo un tradicional chullo con diseños andinos.

Mira aquí las fotos que compartió RM de su paseo por la Huaca Pucllana

Post de RM de su paseo por la Huaca Pucllana | Foto: Instagram (@rkive)

Post de RM de su paseo por la Huaca Pucllana | Foto: Instagram (@rkive)

Post de RM de su paseo por la Huaca Pucllana | Foto: Instagram (@rkive)

Jungkook también compartió fotos de su paseo por Lima

La visita de RM se suma a las actividades que sus compañeros de banda han realizado en la capital. Recientemente, Jungkook también sorprendió a sus seguidores al publicar postales de su paso por Lima, que incluyeron los Pantanos de Villa y el Morro Solar en Chorrillos, además de postales cotidianas como el tráfico limeño, el comercio ambulante y gastronomía local.

El septeto surcoreano, integrado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, se alista para sus dos últimas presentaciones en el Estadio San Marcos como parte de su tour mundial “Arirang” este 9 y 10 de octubre. De otro lado, se puso a la venta un stock limitado de entradas antes de que el grupo continúe su gira por Chile, Argentina y Brasil.

El pedido de RM al ARMY en Lima

Pese al entusiasmo por su llegada, RM utilizó la plataforma Weverse para enviar un mensaje directo a sus seguidores, pidiéndoles evitar aglomeraciones y ruidos molestos en los exteriores del hotel donde se hospedan.

“Hay tanto ruido dentro de las habitaciones que nadie está durmiendo bien. Además, estamos causando grandes molestias a otros huéspedes alojados”, escribió el artista, recalcando que el descanso es fundamental para garantizar el nivel de sus espectáculos.

El líder de la agrupación reafirmó su gratitud por el afecto recibido por la comunidad ARMY en Perú y Latinoamérica, pero apeló a la comprensión de los fans para construir “una relación más madura y respetuosa” durante su estancia en el país.

Mensaje de RM a sus fans | Foto: Captura de Weverse

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