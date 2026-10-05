La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) habilitará 18 rutas de transporte público y el servicio del Corredor Rojo los días 7, 9 y 10 de octubre para garantizar la movilidad de miles de fans tras los esperados conciertos de BTS en el estadio San Marcos.

Según informaron, ante el cierre de las avenidas Venezuela y Amézaga, las autoridades establecieron paraderos estratégicos en los alrededores del recinto universitario para agilizar la salida del público.

“ARMY, disfruta el concierto y planifica tu regreso”, indicó la entidad en sus redes sociales para convocar a los asistentes a revisar las alternativas de transporte de forma anticipada.

El plan de contingencia del organismo contempla facilitar el traslado de los asistentes tras los conciertos hacia distintos puntos de Lima Norte (8 empresas), Lima Sur (5), Lima Este (3) y el Callao (2), así como el Corredor Rojo, mediante las siguientes rutas:

Mapa de rutas y paraderos habilitados para el concierto de BTS | Foto: Instagram (@atu.gobperu)

Rutas a Lima Norte

Para quienes se dirijan hacia Lima Norte, los buses transitarán por la avenida Universitaria. El paradero inicial estará ubicado en la esquina de la calle Ramón Herrera con el cruce de Benavides.

En este punto prestarán servicio las empresas J.C. Bus (ruta 1337), El Rápido (ruta 1022), Translima (rutas 1159 y 1031), Realidad Express (ruta 1008), Nueva América (ruta 1023), CKF “La F” (ruta 1021) y Palmari “La P” (ruta 1019).

Rutas a Lima Este

En el caso de las personas con destino a Lima Este, especialmente quienes se dirijan a San Juan de Lurigancho, el punto de abordaje estará ubicado en la avenida Óscar R. Benavides, a la altura de la esquina del colegio Bertolt Brecht.

Allí prestarán servicio las empresas Milenium (ruta 1256), Satélite (ruta 1132) y Trans Service Canadá (ruta 1279).

Rutas al Callao

Para quienes se dirijan al Callao y Ventanilla, los vehículos de las empresas Señor del Mar (ruta 1133) y Avagon (ruta 1445) circularán hacia la avenida Faucett a través de la calle Conde de Lemos. El paradero inicial estará ubicado en la calle Lambda.

Rutas a Lima Sur

Finalmente, los asistentes que retornen hacia Lima Sur y distritos como Pueblo Libre, Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador podrán abordar, en la avenida Universitaria, a la altura de la PUCP, los buses de Expreso Doce (ruta 1478), Aquarius (ruta 1482), Guadulfo (ruta 1253), Safrasa “La 40” (ruta 1236) y Córdova y Paucar “La V” (ruta 1182). Asimismo, quienes se dirijan a San Miguel, San Isidro y Ate podrán abordar las unidades del Corredor Rojo en el mismo punto.

San Marcos se alista para recibir a BTS

Mientras tanto, el Estadio San Marcos continúa con los trabajos de preparación para las tres presentaciones del grupo de K-Pop.

El escenario donde se presentarán se encuentra en proceso de armado, tal como pudo constatar El Comercio. En las imágenes se observa parte de la estructura y las pantallas que serán utilizadas durante los conciertos.

BTS se presentará este 7, 9 y 10 de octubre de 2026 en Lima | Foto: GEC / ANTONIO MELGAREJO

Los boletos para las tres fechas se encuentran completamente agotadas. En paralelo, seguidores peruanos de BTS vienen organizando diversas actividades como parte de la bienvenida al grupo y la celebración de sus conciertos.

Entre las actividades previstas figuran un espectáculo de drones en la Costa Verde, talleres en museos y espectáculos de luces, como el que realizará el Circuito Mágico del Agua (Lima), además de otras iniciativas.

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