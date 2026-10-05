El organismo precisó que la medida busca ordenar la salida del público al finalizar cada fecha | Foto: EFE / ATU (atu.gobperu)
El organismo precisó que la medida busca ordenar la salida del público al finalizar cada fecha | Foto: EFE / ATU (atu.gobperu)
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) habilitará 18 rutas de transporte público y el servicio del Corredor Rojo los días 7, 9 y 10 de octubre para garantizar la movilidad de miles de fans tras los esperados conciertos de BTS en el estadio San Marcos.

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