La llegada del grupo surcoreano BTS al Perú ha desatado el furor de sus seguidores, pues tras aterrizar este lunes 5 de octubre en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez procedentes de Colombia, decenas de fanáticos abarrotaron las inmediaciones del Hotel Marriott, en Miraflores (Lima), con la esperanza de ver a sus ídolos.

Aunque la presencia de los artistas en el inmueble no ha sido confirmada oficialmente, el despliegue de seguridad en la zona y los rumores en redes sociales han intensificado las sospechas sobre su paradero.

Agentes policiales también resguardan el acceso al hotel y los alrededores | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

Y es que, un contingente de seguridad privada custodia los accesos principales, los cuales permanecen enrejados, mientras que agentes de la Policía Nacional del Perú patrullan los exteriores. Para los fans, estas medidas sugieren que RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook ya se encuentran dentro del edificio.

Los fans del grupo llegaron hasta el hotel Marriot en Miraflores buscando a sus artistas favoritos | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

Con pancartas, afiches y diversos obsequios, los seguidores continúan apostados en el frontis del hotel para darles la bienvenida a la capital, donde ofrecerán tres presentaciones los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, como parte de su gira Arirang.

Rejas y agentes de seguridad privada resguardan los ingresos al recinto | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

Por su parte, el fanclub oficial de BTS en Perú instó a sus integrantes a “hacer lo correcto” y evitar acudir al posible hospedaje de los artistas, al tiempo que les pidió reportar cualquier acto de acoso que presencien. En redes sociales, además, diversos usuarios manifestaron su indignación ante la actitud de quienes insisten en buscarlos.

San Marcos se alista para recibir a BTS

Mientras tanto, el Estadio San Marcos continúa con los trabajos de preparación para las tres presentaciones del grupo de K-Pop.

El escenario donde se presentarán se encuentra en proceso de armado, tal como pudo constatar El Comercio. En las imágenes se observa parte de la estructura y las pantallas que serán utilizadas durante los conciertos.

BTS se presentará este 7, 9 y 10 de octubre de 2026 en Lima | Foto: GEC / ANTONIO MELGAREJO

Los boletos para las tres fechas se encuentran completamente agotadas. En paralelo, seguidores peruanos de BTS vienen organizando diversas actividades como parte de la bienvenida al grupo y la celebración de sus conciertos.

Entre las actividades previstas figuran un espectáculo de drones en la Costa Verde, talleres en museos y espectáculos de luces, como el que realizará el Circuito Mágico del Agua (Lima), además de otras iniciativas.

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