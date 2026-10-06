Decenas de seguidores de la banda surcoreana BTS se concentran en los exteriores del hotel JW Marriott en Miraflores con la expectativa de ver a sus integrantes | Foto: Julio Reaño/@photo.gec
Decenas de seguidores de la banda surcoreana BTS se concentran en los exteriores del hotel JW Marriott en Miraflores con la expectativa de ver a sus integrantes | Foto: Julio Reaño/@photo.gec
Por Redacción EC

La llegada del grupo surcoreano BTS al Perú ha desatado el furor de sus seguidores, pues tras aterrizar este lunes 5 de octubre en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez procedentes de Colombia, decenas de fanáticos abarrotaron las inmediaciones del Hotel Marriott, en Miraflores (Lima), con la esperanza de ver a sus ídolos.

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