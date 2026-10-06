Un padre de familia llegó desde Villa El Salvador hasta los exteriores del Estadio San Marcos para hacer fila y pasar la noche a la intemperie, con el propósito de asegurar que su hija pueda ver en vivo a BTS, grupo surcoreano que admira y al que no pudo conocer en anteriores oportunidades.

En declaraciones para ATV Noticias, el ciudadano explicó que guardaba el turno de su hija mientras ella estudiaba en la universidad. “Yo me voy a quedar toda la noche para que ella pueda entrar”, dijo motivado únicamente por el afecto hacia ella. “Quería irse a México y no tuvo la oportunidad, pero esta es la oportunidad que se le ha presentado”, añadió.

Aunque el padre de familia no se identificó, dejó claro el sacrificio que hizo para su hija | Foto: ATV Noticias

Antes de finalizar la entrevista, el abnegado padre le dedicó un emotivo mensaje a la joven: “Eres mi mejor motivo. Para ti, un fuerte abrazo. Hago este esfuerzo desde el fondo de mi corazón; tú eres mi engreída”.

Casos como este se replican por miles en los accesos al recinto deportivo. En las filas, algunas de las cuales comenzaron a formarse con días de anticipación, coinciden padres, madres e incluso abuelos que buscan un mejor lugar para sus seres queridos.

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Paralelamente, las autoridades han desplegado operativos en los alrededores. Aunque se reportaron algunos campamentos informales, agentes de la Policía Nacional retiraron las carpas.

Por su parte, la Fiscalía de Prevención del Delito exhortó a los asistentes a no instalarse en las veredas ni bermas adyacentes, como medida preventiva ante posibles riesgos de seguridad.

Como parte de su gira “Arirang”, que también contempla paradas en Chile, Argentina y Brasil, BTS llegó a Lima este lunes y ofrecerá tres conciertos en el Estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre.

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