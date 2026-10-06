El grupo surcoreano se presentará en Lima este 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, como parte de su gira 'Arirang' | Foto: AFP / ATV Noticias (Captura) / Composición EC
El grupo surcoreano se presentará en Lima este 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, como parte de su gira 'Arirang' | Foto: AFP / ATV Noticias (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Un padre de familia llegó desde Villa El Salvador hasta los exteriores del Estadio San Marcos para hacer fila y pasar la noche a la intemperie, con el propósito de asegurar que su hija pueda ver en vivo a BTS, grupo surcoreano que admira y al que no pudo conocer en anteriores oportunidades.

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