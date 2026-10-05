“Diccionario peruano para BTS”, escribió la cuenta, acompañando la publicación con algunas expresiones: “Amigo/conocido = causa”, “Deberías avergonzarte = palta”, “Sorpresa = asu mare”, “Excelente, o algo bueno = bacán” y “No tengo dinero = misio”.
La publicación llamó la atención de V, quien respondió con sorpresa: “¿Por qué me dicen esto?”. Su comentario generó gran repercusión entre los seguidores, quienes celebraron la interacción del cantante a pocos días de sus tres conciertos en Lima, programados para el 7, 9 y 10 de octubre en el estadio San Marcos.
Posteriormente, el integrante de BTS intentó utilizar las expresiones que le habían enseñado y escribió: “Bien, buena palta misio”, provocando nuevas reacciones entre sus fans peruanos.
V de BTS quiere conocer Machu Picchu
En otra interacción a través de Weverse, V también reveló que uno de sus principales deseos durante su visita al Perú es conocer Machu Picchu. Una fan le preguntó: “Tae-tae, ¿qué es lo que más te ilusiona de visitar Perú?”.
“Lo que más quiero ver es Machu Picchu”, respondió el cantante surcoreano.
Además, V aprovechó la plataforma para pedir recomendaciones a sus seguidores peruanos sobre los platos que podría probar durante su estadía en el país.
Entre sus interacciones, mencionó la causa limeña y respondió a sus fans sobre sus planes para su visita.
El cantante llegó a Perú procedente de Colombia junto a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin y Jung Kook, como parte del tramo latinoamericano de su gira ‘Arirang’.
San Marcos se alista para recibir a BTS
Mientras tanto, el Estadio San Marcos continúa con los trabajos de preparación para las tres presentaciones del grupo de K-Pop.
El escenario donde se presentarán se encuentra en proceso de armado, tal como pudo constatar El Comercio. En las imágenes se observa parte de la estructura y las pantallas que serán utilizadas durante los conciertos.
Los boletos para las tres fechas se encuentran completamente agotadas. En paralelo, seguidores peruanos de BTS vienen organizando diversas actividades como parte de la bienvenida al grupo y la celebración de sus conciertos.
Entre las actividades previstas figuran un espectáculo de drones en la Costa Verde, talleres en museos y espectáculos de luces en el Parque de la Amistad (Surco) y el Circuito Mágico del Agua (Lima), además de otras iniciativas.
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Las fans de BTS en Lima buscan el outfit ideal para asistir al concierto en el estadio San Marcos. En Gamarra encuentran polos personalizados, pantalones cómodos, faldas, blusas, zapatillas y accesorios inspirados en las tendencias de Corea del Sur.