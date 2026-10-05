El cantante respondió a los comentarios de sus fans peruanos en la plataforma Weverse | Foto: Instagram (@thv)
El cantante respondió a los comentarios de sus fans peruanos en la plataforma Weverse | Foto: Instagram (@thv)
Por Redacción EC

Este lunes, a través de Weverse, una cuenta de fans peruanos le enseñó al cantante de BTS, Kim Tae-hyung, conocido como V, algunas jergas peruanas y sus respectivos usos para expresar vergüenza, sorpresa, satisfacción o para referirse a un amigo.

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