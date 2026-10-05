Este lunes, a través de Weverse, una cuenta de fans peruanos le enseñó al cantante de BTS, Kim Tae-hyung, conocido como V, algunas jergas peruanas y sus respectivos usos para expresar vergüenza, sorpresa, satisfacción o para referirse a un amigo.

“Diccionario peruano para BTS”, escribió la cuenta, acompañando la publicación con algunas expresiones: “Amigo/conocido = causa”, “Deberías avergonzarte = palta”, “Sorpresa = asu mare”, “Excelente, o algo bueno = bacán” y “No tengo dinero = misio”.

Publicación de una cuenta fan a V de BTS | Foto: Weverse

La publicación llamó la atención de V, quien respondió con sorpresa: “¿Por qué me dicen esto?”. Su comentario generó gran repercusión entre los seguidores, quienes celebraron la interacción del cantante a pocos días de sus tres conciertos en Lima, programados para el 7, 9 y 10 de octubre en el estadio San Marcos.

Posteriormente, el integrante de BTS intentó utilizar las expresiones que le habían enseñado y escribió: “Bien, buena palta misio”, provocando nuevas reacciones entre sus fans peruanos.

Respuesta de V de BTS al comentario de una cuenta fan | Foto: Weverse

V de BTS quiere conocer Machu Picchu

En otra interacción a través de Weverse, V también reveló que uno de sus principales deseos durante su visita al Perú es conocer Machu Picchu. Una fan le preguntó: “Tae-tae, ¿qué es lo que más te ilusiona de visitar Perú?”.

“Lo que más quiero ver es Machu Picchu”, respondió el cantante surcoreano.

Además, V aprovechó la plataforma para pedir recomendaciones a sus seguidores peruanos sobre los platos que podría probar durante su estadía en el país.

V de BTS emocionó a sus seguidores luego de interactuar con algunas fans de Perú a través de Weverse. (Foto: Captura / Weverse)

Entre sus interacciones, mencionó la causa limeña y respondió a sus fans sobre sus planes para su visita.

El cantante llegó a Perú procedente de Colombia junto a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin y Jung Kook, como parte del tramo latinoamericano de su gira ‘Arirang’.

San Marcos se alista para recibir a BTS

Mientras tanto, el Estadio San Marcos continúa con los trabajos de preparación para las tres presentaciones del grupo de K-Pop.

El escenario donde se presentarán se encuentra en proceso de armado, tal como pudo constatar El Comercio. En las imágenes se observa parte de la estructura y las pantallas que serán utilizadas durante los conciertos.

BTS se presentará este 7, 9 y 10 de octubre de 2026 en Lima | Foto: GEC / ANTONIO MELGAREJO

Los boletos para las tres fechas se encuentran completamente agotadas. En paralelo, seguidores peruanos de BTS vienen organizando diversas actividades como parte de la bienvenida al grupo y la celebración de sus conciertos.

Entre las actividades previstas figuran un espectáculo de drones en la Costa Verde, talleres en museos y espectáculos de luces en el Parque de la Amistad (Surco) y el Circuito Mágico del Agua (Lima), además de otras iniciativas.

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