Gran revuelo se ha generado en redes sociales luego que los conductores del programa “El mañanero” de radio ‘La Mega’ (Colombia) se refirieran a los integrantes de BTS con epítetos despectivos, además de señalar sin sustento que el éxito de la agrupación surcoreana se ha dado gracias al poder del dinero.

“Van muy rápido esos ‘chinos’, se me hace muy comercial […] es que eso le meten mucho billete, hacen que los pongan en el top de las listas […] los Grammy los meten con todo el billete, pero no han logrado ganar nada”, fueron varias de las expresiones que se escucharon en la trasmisión en vivo del espacio radial. BTS es una agrupación de Corea. Llamarlos ‘chinos’ es inexacto.

Estos comentarios resultaron blanco de duras críticas por parte de ARMY (los fans de BTS), a través de las redes sociales. Con los hashtags #LaMegaCancelados y #LaMegaDisculpa denunciaron este episodio público.

Ante esta situación y al ser expuestos en el mundo cibernético, el director radial, Alejandro Villalobos, recurrió a su cuenta de Twitter para referirse al respecto, pero su mensaje no fue del agrado de los fans de BTS. “No me gusta BTS, es un producto de mercadeo y ya. Ah, pero tampoco tengo la edad para que me guste”, dijo.

Esta polémica de ‘La Mega’ llegó hasta el país surcoreano, país donde se formó BTS, y un noticiero calificó el hecho como un caso de xenofobia.

El periodista surcoreano resaltó que mientras suena nuestro el himno nacional uno de ellos está utilizando una camiseta con la bandera del sol naciente de Japón y riendo. Para Corea del Sur, la bandera del sol naciente es considerada una ofensa, pues les recuerda la actitud que, de manera histórica, Japón tuvo con ellos.

Este no ha sido el único medio del continente asiático que ha reaccionado a los comentarios de ‘La Mega’, en cadenas como YTN y MBC también dieron la noticia y calificaron los comentarios dichos por los periodistas colombianos como racistas y despectivos.

