Fanáticas de la agrupación surcoreana BTS formaron filas este martes en Lima para ingresar a la tienda oficial de ropa del grupo en Miraflores, a pocas horas del primero de los tres conciertos que ofrecerá en el Estadio San Marcos.

Seguidoras procedentes de países como Brasil, Ecuador, México y Panamá, llegaron a la capital peruana para asistir a los shows de la gira mundial “Arirang”, que comenzó en abril, recorre 23 países y concluirá en 2027.

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La brasileña Cinthia Freitas, de 25 años, contó que viajó desde el estado de Acre hasta Lima tras realizar un largo periplo. “Viajé casi 1.000 kilómetros en mi moto y después realicé dos vuelos para estar aquí”, dijo a The Associated Press.

“Nos podemos ver reflejadas en las letras de sus canciones, ellos son muy humanos, son como amigos, no son inaccesibles”, añadió.

Ana Patricia, brasileña de 56 años y madre de seis hijos, resaltó su identificación con el mensaje de la banda. “No sólo hablo por mí, sino por todas las que estamos en esta fila de 15, 17, 30, 40 y 70 años”, señaló mientras sostenía un afiche de la gira.

Ticketmaster anuncia liberación de nuevas entradas para los tres concierto de BTS en Perú. (Foto: Instagram / @bts.bighitofficial)

Por su parte, la panameña Josedit Olivero, de 32 años, comentó que la música de BTS le dio fuerza durante momentos difíciles de la pandemia.

En tanto, la mexicana Claudia Valencia, de 25 años, decidió programar sus vacaciones en Perú luego de no conseguir entradas en su país. Según explicó, uno de los mensajes de la agrupación que más la atrae es el de no rendirse ante las adversidades.

La llegada de BTS también motivó a la Municipalidad de Surco a renombrar temporalmente una de sus calles como “avenida BTS”, denominación que permanecerá hasta este domingo.

BTS, integrado por RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook, ya se encuentra en Lima y ofrecerá sus conciertos este miércoles, viernes y sábado en el Estadio San Marcos, recinto con capacidad para 50.000 personas.

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