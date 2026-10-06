El grupo se presentará este 7, 9 y 10 de octubre en Lima | (Foto: AFP)
El grupo se presentará este 7, 9 y 10 de octubre en Lima | (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Fanáticas de la agrupación surcoreana BTS formaron filas este martes en Lima para ingresar a la tienda oficial de ropa del grupo en Miraflores, a pocas horas del primero de los tres conciertos que ofrecerá en el Estadio San Marcos.

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