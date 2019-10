Jungkook, el integrante de la banda k-pop BTS, está dando qué hablar en las redes sociales. El fandom de BTS, llamado ARMY, quedó sorprendido con el nuevo tatuaje del cantante que tiene una frase significativa.

Durante el segundo concierto del encore de “Love Yourself: Sepak Your Self (The Final)”, se descubrió que debajo de la manga de la chaqueta del ídolo K-pop tenía un tatuaje con una frase de Kurt Kobain, líder de la banda de grunge estadounidense, Nirvana.

Se llama Jeon Jung-kook, pero todo el mundo lo conoce como Jungkook. Foto: Allk-pop

Como se recuerda, Jungkook ya había colocado las letras de su fandom en sus nudillos, y ahora sorprendió a los ARMY con un nuevo tatuaje que tiene un significado especial para el cantante k-pop.

El nuevo tatuaje se ubica en el antebrazo derecho junto a la imagen de una mano cornuta calavérica, seña muy utilizada en el mundo del rock.

La frase dice: “Rather be dead tan cool”, cuya traducción al español sería “Preferiría estar muerto que ser cool”. Jungkook adoptó esta frase como lema personal, pues lo incluyó en su perfil de BTS FESTA 2014, al parecer es de gran relevancia para él.

Jungkook de BTS se tatuó una frase de la canción “Stay Away”. FOTO: Twitter

bueno jungkook muestra el tatuaje ahora mismo pic.twitter.com/YW6hNPBhOl — ً (@__stigm9) October 26, 2019

La inscripción pertenece a la canción “Stay Away”, décimo tema del álbum de 1991, Nevermind, cuya letra fue escrita por Kurt Cobain, y que se interpreta como un alegato contra la conformidad.

Para el ARMY esta frase es importante para el popular cantante de BTS pues refleja lo que piensa el ídolo k-pop; no le importan las críticas o los estereotipos. Aún no se sabe si el nuevo tatuaje es temporal o permanente.

Jungkook es un cantante, compositor, productor, modelo surcoreano. Foto: Allk-pop

“Si el tatuaje de Jungkook es real me alegra que pueda expresarse y hacer con su cuerpo lo que quiera. Él debe dejar las críticas a un lado y hacer lo que le guste”, expresó un miembro del ARMY en Twitter.

A través de las redes sociales, el tema de convirtió en todo un debate para el fandom de BTS, ARMY. Ellos compartieron imágenes y videos donde se puede observar la frase que está en el brazo del cantante coreano.

Si el tatuaje de Jungkook es real me alegra que pueda expresarse y hacer con su cuerpo lo que quiera. Él debe dejar las críticas a un lado y hacer lo que le guste@BTS_twt pic.twitter.com/ma19jDafdc — ˗ˏˋ2!3!Bᴀɴɢᴛᴀɴ 🎃ˎˊ˗ (@seokjinbae__) October 26, 2019

EL TATUAJE DE JUNGKOOK !!!!! ME ESTA DANDO UN INFARTO !!! QUE ALGUIEN ME PASE EL TANQUE DE OXÍGENO !!!#SpeakYourselfTourFinal #BTS_SY_FINAL pic.twitter.com/imIbvhhwPz — ˗ˏˋLES; 국이 ♡ 🇵🇪 ˎˊ˗ (@Jeongguklogy) October 26, 2019

recemos para que en este comeback jungkook aparezca con musculosa cosa de que se le vea los tatuajes y que jimin use crop top para que se le vea el tatuaje también pic.twitter.com/5hbJrL2kLI — 𝐧𝐚𝐡𝐢𝐫 🚬 (@taebbcitooO) October 27, 2019

Jungkook es uno de los máximos exponentes del K-Pop. Foto: Allk-pop

¿QUIÉN ES JUNGKOOK?

Se llama Jeon Jung-kook, pero todo el mundo lo conoce como Jungkook. Es un cantante, compositor, productor, modelo surcoreano y uno de los máximos exponentes del K-Pop, el popular género musical entre los más jóvenes.

En 2013 se convirtió en el vocalista principal y “maknae” (es decir, menor de un grupo de personas) de la popular banda BTS y desde entonces su fama no para de crecer.

En 2013 se convirtió en el vocalista principal y "maknae" (es decir, menor de un grupo de personas) de la popular banda BTS. Foto: Allk-pop

Prueba de ello es que Jungkook se convirtió en tendencia mundial en las redes sociales por su cumpleaños número 22. En menos de una hora luego de la medianoche del 1 de septiembre en Corea del Sur, el ARMY convirtió a Jungkook de BTS en tendencia mundial en Twitter con diversos hashtags.

Nacido en la ciudad de Mandeok-Dong, en Busan, a los 14 años Jeon decidió presentarse para un casting del popular reality show Superstar K3. A partir de ahí, su vida cambió al tener la atención de muchas productoras nacionales e internacionales.

Y aún más después de debutar como integrante del grupo BTS, en 2013. En dicha boy band se desempeña como el vocalista principal, subrapero y bailarín. Jungkook se consolidó después de que trascendieron unos covers suyos de Mariah Carey y Bruno Mars.

A raíz de esos peldaños que fue dando en la escala virtual, empezó a ganar seguidores de todo el mundo y hoy goza de gran influencia social a nivel global.