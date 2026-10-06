El distrito ha realizado varias actividades para recibir a los artistas surcoreanos | Foto: Instagram (@muni_surco)
El distrito ha realizado varias actividades para recibir a los artistas surcoreanos | Foto: Instagram (@muni_surco)
Por Redacción EC

La Municipalidad de Santiago de Surco anunció que entregará de manera simbólica la Llave de la Ciudad a representantes del club de fans oficial de BTS en Perú, como parte de las actividades organizadas con motivo de los tres conciertos que el grupo surcoreano ofrecerá en el Estadio San Marcos.

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