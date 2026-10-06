La Municipalidad de Santiago de Surco anunció que entregará de manera simbólica la Llave de la Ciudad a representantes del club de fans oficial de BTS en Perú, como parte de las actividades organizadas con motivo de los tres conciertos que el grupo surcoreano ofrecerá en el Estadio San Marcos.

Esta iniciativa busca rendir homenaje a los seguidores del septeto y ofrecer espacios de esparcimiento a las familias que llegan al distrito. Daniela Solórzano, vocera municipal, señaló que la ceremonia será coordinada directamente con los integrantes registrados del colectivo para definir la fecha del acto.

Por la llegada de BTS a Lima, la Municipalidad de Surco renombró temporalmente la calle Sacramento como “Avenida BTS”. El municipio entregará de manera simbólica la Llave de la Ciudad al club de fans oficial BTS Perú Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/7w6aDFfLVn — Canal N (@canalN_) October 6, 2026

“Otra de las actividades que vamos a hacer, una muy importante, es la entrega de la llave de la ciudad a los fan ARMY, a los miembros oficiales del club. Vamos a coordinar con ellas la fecha”, precisó la funcionaria.

Asimismo, como parte de las actividades, la calle Sacramento, ubicada a la altura de la cuadra 8 de la avenida Las Nazarenas, fue denominada temporalmente “Avenida BTS” del 5 al 11 de octubre.

“Queremos dar la bienvenida a la familia ARMY, invitarlas a tomarse fotos, a venir a visitar la cuadra. El cambio desde la avenida Las Nazarenas ha sido modificado a BTS, la cual va a estar durante tres, cuatro días”, añadió Solórzano.

De igual forma, el municipio dispuso la iluminación especial del emblemático Arco Morisco, ubicado en el Parque de la Amistad, que lucirá de color morado, distintivo asociado a BTS y a sus seguidores, hasta el domingo 11 de octubre.

El monumento del Parque de la Amistad queda ubicado en Surco, distrito de Lima | Foto: Captura de BTS (@bts_peru)

BTS ya se encuentra en Lima para ofrecer sus conciertos del 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, como parte del tramo latinoamericano de su gira “Arirang”, que comenzó en Colombia.

Por ello, a pocas horas de su primera presentación, largas filas de seguidores se mantienen en los exteriores del recinto para ingresar.

VIDEO RECOMENDADO: