La Agencia de Policía Metropolitana de Seúl remitió a la Fiscalía del Distrito Sur el expediente de investigación contra el empresario Bang Si-hyuk, fundador y presidente de HYBE, compañía detrás del grupo BTS, solicitando su imputación formal por presunto fraude bursátil.

Según informó Yonhap, agencia de noticias de Corea del Sur, la policía sospecha que Bang engañó a accionistas de HYBE entre agosto y octubre de 2019 al afirmar que no existían planes inmediatos de realizar una oferta pública inicial (OPI), lo que habría llevado a estos inversores a vender sus acciones a un fondo de capital privado vinculado al empresario.

BTS en Perú: El impacto de HYBE en la música y la cultura global

MIRA AQUÍ: Jungkook de BTS está de cumpleaños y ARMY lo celebra a lo grande

Sin embarrgo, entre octubre y noviembre del mismo año, habría informado a los inversionistas de dicho fondo sobre los planes de HYBE para ingresar a la Bolsa de Valores de Corea, con el objetivo de atraer nuevas inversiones.

De acuerdo con las autoridades, esta operación habría permitido al empresario obtener ganancias por 263.100 millones de wones (unos 193,3 millones de dólares) mediante un acuerdo privado de distribución de beneficios.

Bang Si-hyuk

Además de Bang Si-hyuk, otras cuatro personas, entre ejecutivos de la compañía y representantes del fondo de inversión involucrado, fueron remitidas al Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes.

Los fondos obtenidos en las operaciones investigadas fueron retenidos por orden judicial, mientras que la ley surcoreana establece penas de hasta cadena perpetua para fraudes financieros superiores a 5.000 millones de wones, sostuvo Yonhap.

Ante las acusaciones, la defensa de Bang Si-hyuk rechazó los señalamientos policiales y aseguró que el empresario ha respondido con pruebas durante el proceso, según un comunicado citado este jueves por Associated Press.

Con la remisión del expediente, la decisión sobre una eventual acusación formal quedó en manos de la Fiscalía del Distrito Sur, que previamente rechazó dos solicitudes policiales de arresto preventivo contra Bang Si-hyuk por falta de evidencia.

VIDEO RECOMENDADO