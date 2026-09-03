Las investigaciones señalan que el ejecutivo habría engañado a los accionistas entre agosto y octubre de 2019 | (Foto: AFP)
Las investigaciones señalan que el ejecutivo habría engañado a los accionistas entre agosto y octubre de 2019 | (Foto: AFP)
/ SEONGJOON CHO
Por Redacción EC

La Agencia de Policía Metropolitana de Seúl remitió a la Fiscalía del Distrito Sur el expediente de investigación contra el empresario Bang Si-hyuk, fundador y presidente de HYBE, compañía detrás del grupo BTS, solicitando su imputación formal por presunto fraude bursátil.

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