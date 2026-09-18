El cantante surcoreano Kim Tae-hyung, integrante de BTS conocido como V, utilizó la lengua de señas para interpretar el tema “Please” ante un espectador con discapacidad auditiva durante un concierto en Arlington, Estados Unidos, parte de su gira ‘Arirang’.

El músico respondió a un cartel sostenido por el asistente que expresaba “Soy sordo pero puedo sentir la música” tanto en inglés como en coreano, adaptando la ejecución del tema con gestos para asegurar la accesibilidad del show.

Posteriormente al concierto, el asistente publicó las imágenes de la interacción en redes sociales. A lo largo del espectáculo, el cantante también sumó recursos accesibles para la canción “Into the Sun”.

Esta iniciativa se suma a previas interacciones del artista con la comunidad sorda, como sus felicitaciones en lengua de señas durante el evento virtual ‘Dear Class of 2020’ y la inclusión del gesto correspondiente a “mantequilla” en las promociones del sencillo ‘Butter’ en mayo de 2021.

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Las acciones de accesibilidad del artista coinciden con lo revelado por él mismo en agosto de 2026 durante una transmisión en Weverse, donde informó que enfrenta una pérdida de audición en el oído izquierdo que requiere tratamiento médico continuo.

El gesto del cantante de BTS llega durante su regreso a los escenarios con la gira mundial “Arirang”, que tendrá una parada en Lima con tres conciertos para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Las entradas ya se agotaron.

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