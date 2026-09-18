El artista surcoreano transmitió la letra del tema "Please" mediante gestos inclusivos para un asistente sordo | Foto: Instagram (@thv)
El artista surcoreano transmitió la letra del tema "Please" mediante gestos inclusivos para un asistente sordo | Foto: Instagram (@thv)
Por Redacción EC

El cantante surcoreano Kim Tae-hyung, integrante de BTS conocido como V, utilizó la lengua de señas para interpretar el tema “Please” ante un espectador con discapacidad auditiva durante un concierto en Arlington, Estados Unidos, parte de su gira ‘Arirang’.

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