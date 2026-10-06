A solo un día de iniciar sus tres conciertos Lima, Kim Taehyung, miembro de BTS conocido como V, se rindió ante la gastronomía peruana, pues reveló en sus redes sociales haber probado el tradicional ceviche, quedando fascinado con su sabor, especialmente con el camote.

Post de V en la plataforma Weverse

Mediante su cuenta de Instagram, el cantante compartió postales de su visita a un restaurante en Miraflores. En la imagen se aprecia un auténtico festín marino compuesto por ceviche, causa, arroz con mariscos y pulpo a la parrilla, además de postres tradicionales como suspiro a la limeña, crema volteada y torta de chocolate.

Post de V de BTS | Foto: Captura de Instagram (@thv)

Posteriormente, en la plataforma Weverse, Taehyung interactuó con sus seguidores y confirmó su deleite por la cocina peruana: “Comí ceviche y el camote estaba buenísimo”, escribió, desatando de inmediato la emoción del ARMY en el Perú.

Post de V de BTS | Foto: Captura de Instagram (@thv)

Post de V de BTS | Foto: Captura de Instagram (@thv)

Fiebre por BTS en la capital

La publicación del artista se viralizó rápidamente en Internet, a pocas horas de las presentaciones del grupo integrado por RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook, tras su paso por Bogotá, donde iniciaron el tramo latinoamericano de su gira.

Los espectáculos se realizarán en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre, mientras que el recinto ya luce el escenario prácticamente listo para las tres jornadas.

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