El cantante se presentará junto a sus compañeros de banda este 7, 9 y 10 de octubre en el estadio San Marcos | Foto: Captura de Instagram (@thv) / Captura de Weverse (BTS) / Composición EC
El cantante se presentará junto a sus compañeros de banda este 7, 9 y 10 de octubre en el estadio San Marcos | Foto: Captura de Instagram (@thv) / Captura de Weverse (BTS) / Composición EC
Por Redacción EC

A solo un día de iniciar sus tres conciertos Lima, Kim Taehyung, miembro de BTS conocido como V, se rindió ante la gastronomía peruana, pues reveló en sus redes sociales haber probado el tradicional ceviche, quedando fascinado con su sabor, especialmente con el camote.

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