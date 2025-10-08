La modelo brasileña Carol Reali, conocida popularmente como Cachaza, anunció emocionada que en 2026 celebrará su boda civil con el actor André Bankoff, con quien mantiene una sólida relación desde hace casi dos años. La pareja, que ha decidido establecerse en Brasil, planea construir su hogar allí y comenzar una nueva etapa centrada en el amor y la familia.

“ Estamos viendo aún porque tenemos prioridades, queremos construir en Brasil, pero el civil sí o sí el otro año. La verdad que sigo viviendo el sueño despierta, fue hermoso y lo que estamos viviendo es muy lindo de verdad”, comentó Cachaza en declaraciones a América Hoy.

El compromiso entre Cachaza y Bankoff se hizo público en septiembre de este año, luego de una romántica pedida de mano frente al mar en Brasil, un momento que la modelo calificó como “un sueño hecho realidad”. “Él es la persona ideal, un compañero de vida. La sorpresa la esperaba un poco porque sí habíamos hablado del tema y conversamos respecto a formalizar y casarnos. Él es un hombre muy correcto, siempre tuvimos claro lo que queríamos: hijos también y una familia ”, contó la exintegrante de Esto es guerra.

Cachaza confirma su boda civil con André Bankoff. (Foto: Composición)

La pareja se conoció a inicios de 2023 en Brasil y desde entonces han compartido en redes sociales parte de su historia, recibiendo el cariño y felicitaciones de seguidores y colegas del espectáculo. Ambos coinciden en que su prioridad es formar una familia y consolidar su vida juntos en Brasil, lejos de los reflectores.

En la misma entrevista, Cachaza se refirió con serenidad a su expareja, Rafael Cardozo, con quien mantuvo una relación de más de 12 años. “ Cada uno siguió su vida y él ahora también puede construir la suya. Yo creo que hay que quedarse con lo bonito que se construye de cada lado. Está de más hacer comparaciones, lo importante es que cada uno esté feliz con quien esté”, expresó.

Una historia de amor que crece lejos del ruido mediático

La historia de Cachaza y André Bankoff ha sido celebrada por sus seguidores, quienes destacan la estabilidad y madurez de la pareja. En medio de los comentarios sobre su pasado, la modelo ha preferido mantener una actitud positiva y centrarse en su felicidad actual.

“Estoy muy feliz, viviendo una etapa hermosa. Todo llega en el momento que tiene que llegar ”, concluyó.