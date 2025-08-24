La delincuencia vuelve a atacar a la industria musical. Esta vez, la Orquesta Zaperoko, reconocida agrupación del Callao, fue víctima del robo de instrumentos musicales valorizados en más de S/10 mil. El lamentable hecho sucedió la noche del 23 de agosto, según contó Jhonny Peña, director musical del grupo.
En una reciente entrevista con Latina Noticias, el director musical de la Orquesta Zaperoko contó que el robo sucedió cerca de las 10 p.m., mientras los músicos aprovechaban una pausa para cenar en un restaurante del Callao. El bus que los transportaba estaba estacionado en la cuadra 8 de la avenida Sáenz Peña.
“Eran las 10 de la noche más o menos, tuvimos tiempo para ir a cenar. En ese tiempo el bus estaba afuera y después, cuando nos teníamos que ir a otra presentación, nos percatamos que habían forcejeado la bodega y sustrajeron los instrumentos que usamos todos los fines de semana”, relató Jhonny Peña al citado medio.
Este lamentable hecho ha tenido repercusiones negativas inmediatas en la agenda laboral de la Orquesta Zaperoko, ya que la pérdida de los instrumentos afecta a las presentaciones previstas, las cuales tuvieron que ser reprogramadas o cubiertas con instrumentos prestados.
“Nos afecta bastante, ayer hemos perdido trabajos y hoy también tenemos presentaciones. Tenemos que solucionar que nos presten, aunque sea para trabajar”, aseguró.
Ante el robo de sus instrumentos, la Orquesta Zaperoko compartió un comunicado en el que advirtieron que su equipo robado (1 Bongó, 2 Campanas y 1 Lluvia, un parador de Congas y más accesorios) está “brandeado con el logo por lo que no tienen valor de reventa ni les sirven a otros músicos”.
“Se ofrecerá una buena recompensa a quien nos brinde información certera para recuperarlos. Garantizamos total confidencialidad”, señala el comunicado, añadiendo un número para comunicarse con la agrupación.
