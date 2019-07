Cameron Boyce y sus roles más importantes en el cine y la televisión

El actor estadounidense Cameron Boyce falleció de "una enfermedad en curso" mientras dormía en su casa de Los Ángeles. Tenía 20 años.

Conocido por participar en proyectos de Disney como los "Descendants" y "Jessie", Boyce tuvo una corta pero productiva carrera que empezó a una temprana edad con el filme "Mirrors" (2008) junto con Kiefer Sutherland que lo dejó con créditos en más de una treintena de producciones.

Entre sus roles más relevantes estuvieron participar en "Grown Ups" y su secuela como Keithie Feder, hijo del personaje de Adam Sandler, quien recientemente le rindió un homenaje.

Boyce alcanzó el protagonismo en las serie "Jessie" (2011-2015) como Luke Ross y en "Gamer's Guide to Pretty Much Everything" (2015-2017) como el personaje principal, Conor. También ganó relevancia en la serie de películas para TV "Descendants" como el hijo de Cruela de Vil, Carlos de Vil.

El actor también prestó su voz para varias series de dibujos animados. Es así que fue Jake en "Jake and the Never Land Pirates" y le volvió a dar voz a Carlos de Vil en la serie de televisión "Descendants: Wicked World".

Al tiempo de su muerte Boyce deja tres proyectos sin estrenar: la tercera película de "Descendants", la película "Runts" y la serie "Paradise City". También tenía una participación en la filmación de la serie "Mrs. Fletcher", pero no se han revelado más detalles de la misma.