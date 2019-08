Cameron Diaz asegura que no extraña actuar: “He dado más de la mitad de mi vida al público” | FOTOS

La actriz Cameron Diaz tuvo su última aparición en cine en el año 2014, desde entonces no ha tenido más proyectos. Sin embargo, parece que la actriz no extraña estar bajo los reflectores de Hollywood, el sitio que la ayudó a convertirse en una estrella de la actuación.

En medio del bajo perfil que ha preferido tener Cameron Diaz, la actriz ofreció una entrevista para la revista InStyle y habló de cómo ha vivido la fama.

Cameron Diaz debutó en Hollywood en 1994 con “La Máscara” y en 2014 participó el remake del musical “Annie”, su último trabajo hasta ahora. Luego 20 años de carrera, Diaz se encuentra enfocada ahora en otros temas.

"Empecé (experimentando la fama) cuando tenía 22 años, así que fue hace 25 años. Es mucho tiempo. La manera en que veo las cosas es que he dado más de la mitad de mi vida al público", explicó Cameron Diaz, quien en 2015 se casó con el músico Benji Madden.

“Siento que está bien tomarme tiempo para mí ahora para reorganizar y elegir cómo quiero regresar al mundo, si decido hacerlo. No extraño la actuación”, agregó.

Aunque Cameron Diaz no descartó volver al cine, lo que ella busca es su bienestar y centrarse en nuevos proyectos lejos de los reflectores.

“Lo que sea que haga tiene que ser algo que me apasione, algo que se sienta sin esfuerzo… Es divertido que no todos sepan en qué estoy, porque mi tiempo es todo mío. No estoy promocionando películas y porque no estoy promocionando nada, no tengo que darle nada a nadie. No estoy haciendo más esto, estoy viviendo mi vida”, añadió.