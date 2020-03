Recientemente, Camila Sodi reveló que padece de coronavirus. A través de su cuenta de Instagram, la actriz mexicana contó que, además de ella, su hija Fiona de nueve años, dieron positivo al covid-19 y pidió tomar medidas de cuidado ante la pandemia.

“Empecé a tener todos los síntomas. Todos. Y luego mi hija se sintió muy mal. A ella sí le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre y salió positiva. Lo cual significa que yo también estoy positiva”, contó Sodi de 33 años de edad.

En otro video más reciente, Sodi, quien desde 2016 es patrocinadora de Save the Children, llamó a colaborar con esta ONG con el fin de proteger a los niños del coronavirus.

“En nuestro país (México) hay alrededor de 40 millones de niños que no están yendo a la escuela, que tienen acceso al agua potable. Entonces cuando hablamos de lávense las manos, eviten el contacto, la higiene... se complica muchísimo. Entonces, junto con ustedes queremos ir a explicarles a estos niños lo que está pasando, darles soporte emocional y también llevarles ayuda. Les vamos a llevar comida, agua...”, informó la mexicana desde un LIVE en su cuenta de Instagram.





Así como Camila, otras figuras del entretenimiento mexicano han dado positivo al COVID 19.

La conductora del programa ¡Cuéntamelo ya! y Al aire de Televisa, Odalys Ramírez, reveló hace una semana en su cuenta de Instagram que tambien dio positivo al virus y contó las medidas que está tomando para salir airosa del tratamiento.

“Ayer me hice la prueba del Covid-19 y salí positiva. Ya estoy aislada. Tomando todas las medidas con esta nueva información. A reserva de que llevo 3 semanas siendo muy cuidadosa. Ni hablar, me tocó y aquí les comparto mi experiencia”, dijo.





El actor y conductor Patricio Borghetti, pareja de Odalys y padre de dos hijos con ella, también declaró que adquirió el virus y reveló alguno de sus síntomas.

“Todo este tiempo estuve diciendo que no tuve síntomas, que fui asintomático… pero sí tuve un síntoma y me acabo de enterar. Esto no lo sabe mucha gente, así que sí es importante que lo comparta para que puedan detectar una sospecha de contagio y es la pérdida del olfato. Me atrevo a contarlo porque sí me pasó”, dijo.

El caso más reciente de contagio lo tiene Jolette Navarrete, ex integrante de la cuarta generación de “La Academia”, reality musical mexicano. A través de un video donde se le ve recostada en una cama de hospital, la también conductora de TV confirmó que dio positivo al COVID-19.

“Positiva Covid-19”, me encomiendo a sus oraciones", escribió Jolette, de 35 años.

A la fecha, México ha detectado casi 600 casos y 8 muertos por coronavirus. A nivel mundial, la pandemia ha afectado a más de 500 mil personas y ha ocasionado alrededor de 25 mil muertos.

