Camilla Luddington, la actriz que dio vida a la doctora Jo Wilson en la exitosa “Grey’s Anatomy”, dio a conocer en su cuenta personal de Instagram que se convirtió en madre por segunda vez. La actriz de 36 años reveló que ella y su esposo, Matthew Alan, decidieron llamar a su pequeño Lucas.

“Después de lo que se sintió como un tercer trimestre de un año... ¡finalmente sucedió! Matt y yo estamos MUY felices de anunciar el nacimiento de nuestro dulce bebé BOY Lucas, también conocido como mi pequeño león (¡un saludo a Leo!)”, escribió en la leyenda de la instantánea donde la vemos recostada sobre su cama del hospital, sosteniendo en sus brazos a su bebé.

Rápidamente, la instantánea superó el millón de “Me gusta”. En los comentarios sus fanáticos le han dejado un sinfín de comentarios deseándole lo mejor a ella y al nuevo integrante de su familia.

Asimismo, la actriz inglesa brindó una entrevista a People en la que habló sobre cómo se preparó para recibir a su hijo en medio de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“Nuestra familia ha estado aislada desde marzo (en medio del pandemia de coronavirus), que ha tenido sus propios desafíos, pero lo bueno es que nos dio mucho tiempo para poder prepararnos”, dijo. “Una vez que llegué a las 37 semanas, estaba deseando que viniera. Nuestra burbuja se siente completa ahora que él está aquí”, añadió.

Estar embarazada en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19 generó en Camilla mucho estrés y ansiedad. “Absolutamente tenía más ansiedad diaria. No solo me preocupaba contraer COVID y lo que eso podría significar para mi embarazo, también me preocupaban cosas como que mi esposo no pudiera estar presente conmigo durante el parto”, relató.

"Esta vez cambió mucho la experiencia para mí. Un ejemplo es que Matt no tenía permitido ir a los ultrasonidos, así que nos perdimos compartir esos momentos juntos", agrega.

Luddington jamás imaginó que tendría que "tendría que usar una máscara durante el trabajo de parto, simplemente no era algo en lo que hubiera pensado y cuando me enteré de que tendría que hacerlo, lloré", recuerda. "Comprendí completamente la importancia de usar uno, simplemente lo temía. El trabajo de parto es tan agotador físicamente que no podía imaginarme agregar una máscara".

Sin embargo, durante el trabajo de parto –que duró más de 15 horas− olvidó que llevaba puesta la mascarilla. “Estuve en trabajo de parto más de 15 horas y pasaban tantas otras cosas que mi mente estaba en otra parte”, dice. “No tenía ganas de arrancarlo, pero estaba agradecido de que nos permitieran quitárnoslo por un corto tiempo para capturar algunas fotos después del parto sin las máscaras”.

