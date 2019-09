Camilo Sesto, el “Jesucristo Superstar” que hizo historia en España

El mundo de la música está de luto. El cantante y compositor español, Camilo Sesto, falleció a los 72 años la madrugada de este domingo del 8 de septiembre. El anuncio oficial de su muerte se conoció a través de un comunicado difundido en las redes oficiales del artista español.

“Queridos amigos & amigas. Lamentamos mucho comunicaros que nuestro gran y querido artista Camilo Sesto nos acaba de dejar. Descanse en paz”, fue el mensaje que compartieron en Twitter y Facebook.

Camilo Sesto fue ingresado en la Clínica Quirón, de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, el sábado por los problemas renales que padecía y su muerte se anunciaba a primeras horas de la madrugada del domingo. La SGAE tiene previsto instalar a lo largo del día la capilla ardiente en su sede, que mañana lunes abrirá al público.

El artista español tiene más de 50 años de carrera musical, más de 40 producciones discográficas, varios discos de platino, cientos de composiciones y más de cien millones de discos vendidos en todo el mundo.

Camilo Sesto se convirtió en una estrella de fama mundial y su música sigue calando en las nuevas generaciones que hoy lo recuerdan con cariño y nostalgia.

El cantante español fue un adelantado a su tiempo. Fue precursor en España de los musicales cuando en 1975 montó y produjo, a su costa, la ópera rock “Jesucristo Superstar”, donde interpretaba al propio Jesucristo y contaba en el elenco con Ángela Carrasco como María Magdalena y con Teddy Bautista como Judas.

El musical originó muchos problemas y fue muy contestado por católicos exaltados, pero Camilo Sesto demostró que su voz podía con cualquier registro y que contaba con la simpatía del público.

POLÉMICA POR 'JESUCRISTO SUPERESTAR'

Los 70 fueron su “década de oro”. Por entonces vieron la luz sus mejores canciones, algunas suyas y otras de Juan Carlos Calderón, como “¿Quieres ser mi amante?” o “El amor de mi vida” (la más vendida en España de toda la década).

'Jesucristo Superstar' lo encumbró al éxito de forma definitiva ya que a la innegable calidad musical se le sumó una puesta en escena jamás vista anteriormente.

La obra la dirigió Jaime Azpilicueta, que recuerda al artista como un profesional entregado, “humilde y sensato”, nada que ver con la imagen de divo de los últimos años.

Pero también lo recuerda como alguien terriblemente tímido y encerrado en sí mismo con el que dejó de mantener el contacto después del éxito teatral a pesar de vivir durante dos décadas uno frente al otro. “Creo que no tenía amigos”, dijo en una entrevista al diario ABC.

El director Jaime Azpilicueta reconoció que la obra tenía pasajes que no se entendían para así evitar la censura. Además de la obra fue muy cuestionada por representantes de la iglesia.

Sobre la critica que recibió la obra, Jaime Azpilicueta comentó que nadie tenía ninguna confianza en que se pudiera realizar. “Nos decían que los españoles no sabíamos hacer musicales, solo zarzuela. Y que Camilo tenía una voz maravillosa, pero que era inexpresivo y no servía para interpretar a un personaje como Jesucristo. Así que no veas la sorpresa que se llevó la gente”, señaló.

Jaime Azpilicueta añadió que tuvieron muchísimos problemas para poner en marcha la obra. “Cada dos por tres había amenazas de bomba en el teatro. Las taquilleras, dos señoras mayores, echaban a correr cada vez que avisaban de una”, contó en la entrevista.

El productor calificó a la obra como revolucionaria para la época. “Fue la llave que abrió la puerta de los musicales en España. Yo vi a 1.217 aspirantes para el coro. Nadie había hecho musicales en su vida. El que sabía cantar no sabía actuar ni bailar. No era como ahora. ¡Y bailaban con micros de cable! Hasta tuvimos que coreografiar los micros”, contó.

Camilo Sesto estrenó en Madrid Jesucristo Supestar, una adaptación de la obra de Andrew Lloyd Webber, la única que estaba a la altura del musical original, según el autor.

Sobre el trabajo de Camilo Sesto en el papel protagónico, Jaime Azpilicueta contó que el cantante español era el único que podía hacerlo vocalmente. Y como actor trabajó con él desde la libertad y la tranquilidad. “Jamás me puso una pega ni se puso en contra. Ojalá todos los artistas fueran como él”, dijo.

“No era un divo. No tenía ningún ego. Era muy consciente de que en este mundo estamos de paso, que un día eres el número uno y al otro, no. Al ser autor, él sabía que si le fallaba la voz podía seguir escribiendo”, agregó.

Camilo Sesto interpretó el papel de Jesús en el musical Jesucristo Superstar.

Cabe señalar que durante una entrevista que brindó Camilo Sesto al diario El País, en diciembre del año pasado, el músico español mostró la túnica y las sandalias de cuero que usó en la obra que guardaba en una vitrina.

Camilo Sesto dijo en esa entrevista que gracias a “Jesucristo Superstar” pudo romper el mito del “Camilito guapo” con el que lo tildaban sus detractores.