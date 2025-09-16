Camucha Negrete atraviesa delicado problema de salud a sus 80 años: “Esperamos pueda salir de esto”.

Camucha Negrete, recordada actriz y figura de la televisión nacional, enfrenta un delicado momento de salud a sus 80 años. De acuerdo con información compartida por su nieta, Paula Mejía, la artista permanece en su hogar bajo reposo estricto debido a una enfermedad hepática que le impide recibir tratamiento médico en este momento.

“Ella está muy delicada actualmente y obviamente con los ánimos bajos en casa. Guarda reposo. Estamos todo el día con ella dándole mucho amor, atendiéndola como una reina y esperando con mucha fe que pueda salir de esto”, señaló Mejía en declaraciones a América Hoy.

La joven explicó que, por la condición de la actriz, no es posible iniciar un procedimiento médico. “Por el momento no puede hacerle ningún tratamiento, por eso está en casa, nomás. Está muy delicada del hígado, lo tiene muy afectado y un tratamiento no sería favorable para ella. Dieta estricta está ahorita”, precisó.

La familia ha optado por centrarse en el bienestar físico y emocional de la actriz mientras sigue su recuperación en su hogar.

Cabe recordar que no es el primer episodio de salud que enfrenta Camucha Negrete. A fines del año pasado, la intérprete tuvo que ser internada de emergencia en una clínica tras sufrir un cuadro de pancreatitis, lo que ya había generado preocupación entre sus seguidores.