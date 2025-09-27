La muerte de Camucha Negrete, reconocida actriz y presentadora de televisión, conmocionó al mundo del entretenimiento el sábado 27 de setiembre, fecha en que sus familiares anunciaron su lamentable fallecimiento.

Por ello, figuras del arte, las comunicaciones y el espectáculo rindieron homenajes a la recordada intérprete, famosa por su participación en programas de TV como ‘Risas y salsa’ y ‘Utilísimas’.

Entre los primeros en pronunciarse están el comediante Carlos Álvarez, quien a través de sus redes sociales dijo “sentir dolor por su partida”. "Hace poco conversábamos en tu hogar y reíamos y seguías con tus consejos. Sé libre, vuela alto", escribió en Facebook.

De igual forma, la exconductora de televisión Gisela Valcárcel, mediante su cuenta oficial de Instagram, dijo que estaba conmocionada por el fallecimiento de Negrete.

“Nos deja como preguntándonos ‘¿Qué fue?’, Dios quiso acercar una mujer hermosa por dentro y por fuera, ya está viviendo en la eternidad, que descanse en paz", comentó.

Por su parte, el periodista Hugo Coya compartió la foto de Camucha en su cuenta de X, adjuntando la fecha de su nacimiento y muerte con un emoji que denotaba tristeza.

De igual forma, el conductor de espectáculos Rodrigo González compartió su pesar. “Mi Camuchita, te admiraré por siempre”, dijo en sus plataformas.

A su vez, el periodista Fernando Díaz publicó un extenso mensaje recordando la trayectoria e influencia de Negrete. “Falleció una de las mujeres más queridas del teatro, el cine y la TV. Fue símbolo de una época dorada de la pantalla”, escribió.

Asimismo, actrices como la Rossana Fernández Maldonado, Connie Chaparro, Sofía Bogani, la adolescente Alessia Lambruschini, junto a los actores Marco Zunino y César Ritter, expresaron sus condolencias por Camucha, a quien recordaron con cariño.

Camucha Negrete

La actriz batallaba contra un avanzado cáncer de hígado que deterioró gravemente su estado físico en las últimas semanas, reveló Paula Mejía, una de sus nietas.

“Está muy delicada actualmente. Guarda reposo. Estamos todo el día con ella dándole mucho amor, atendiéndola como una reina y esperando con mucha fe que pueda salir de esto” , señaló Mejía en declaraciones a América Hoy.

Por su condición, los médicos no pudieron iniciar el procedimiento. La reconocida artista falleció a los 80 años, dejando tras de sí una extensa y prolífica trayectoria de más de seis décadas en el teatro, el cine y la televisión.

Camucha Negrete: una vida entregada al arte

Nacida en Iquitos, Carmen Chávez, conocida artísticamente como Camucha Negrete, y luego de incursionar en el café teatro, saltó a la televisión muy joven y rápidamente se convirtió en un rostro imprescindible del humor nacional

Luego trabajar junto a Augusto Ferrando, debutó en el programa "El tornillo" (1968) con Alex Valle y Néstor Quinteros. Luego participó en programas como "Risas y salsa", durante los años 80 y luego el célebre “Utilísimas” (1995).

Su versatilidad no se limitó a la comedia. En el cine, Camucha Negrete participó en dos adaptaciones de la novela "Pantaleón y las visitadoras" de Mario Vargas Llosa. Su carrera también se extendió a las telenovelas, actuando en exitosas producciones como "María Emilia, querida", "Pobre diabla" y "Simplemente María".

Camucha Negrete / SYSTEM