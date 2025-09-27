En una emotiva publicación compartida en redes sociales, Pilar Mejía, nieta de Camucha Negrete, conmovió al mostrar una fotografía sujetando las manos de la actriz en lo que, al parecer, fueron sus últimos momentos de vida.

Aunque Paula no incluyó un texto en su publicación, la imagen mostraba a Negrete con guantes, siendo sujetado por la mano de su familiar. Previamente, había escrito: “Nada es para llevar, todo para vivirlo aquí”.

Esta es la última foto de Camucha Negrete y su nieta Paula se tomaron | Foto: Instagram

La actriz batallaba contra un avanzado cáncer de hígado que deterioró gravemente su estado físico en las últimas semanas, según reveló Paula Mejía, otra de sus nietas.

“Está muy delicada actualmente. Guarda reposo. Estamos todo el día con ella dándole mucho amor, atendiéndola como una reina y esperando con mucha fe que pueda salir de esto” , señaló Mejía en declaraciones a América Hoy.

Por su delicada condición médica, los médicos no pudieron iniciar el procedimiento. La reconocida artista falleció a los 80 años, dejando tras de sí una extensa y prolífica trayectoria de más de seis décadas en el teatro, el cine y la televisión.

Camucha Negrete: una vida entregada al arte

Nacida en Iquitos, Carmen Chávez, conocida artísticamente como Camucha Negrete, y luego de incursionar en el café teatro, saltó a la televisión muy joven y rápidamente se convirtió en un rostro imprescindible del humor nacional

Luego trabajar junto a Augusto Ferrando, debutó en el programa "El tornillo" (1968) con Alex Valle y Néstor Quinteros. Luego participó en programas como "Risas y salsa", durante los años 80 y luego el célebre “Utilísimas” (1995).

Su versatilidad no se limitó a la comedia. En el cine, Camucha Negrete participó en dos adaptaciones de la novela "Pantaleón y las visitadoras" de Mario Vargas Llosa. Su carrera también se extendió a las telenovelas, actuando en exitosas producciones como "María Emilia, querida", "Pobre diabla" y "Simplemente María".

