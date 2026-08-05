El recordado personaje de la farándula peruana Víctor Angobaldo, conocido por sus apariciones en programas de espectáculos y por haber sido expareja de Shirley Cherres, falleció este martes tras sufrir un accidente de tránsito en la Panamericana Sur, a la altura de Cañete.
El recordado personaje de la farándula peruana Víctor Angobaldo, conocido por sus apariciones en programas de espectáculos y por haber sido expareja de Shirley Cherres, falleció este martes tras sufrir un accidente de tránsito en la Panamericana Sur, a la altura de Cañete.
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Según información preliminar difundida por el medio local Buenos Días Cañete, el vehículo en el que viajaba junto a otras personas estuvo involucrado en un siniestro. Pese a la intervención de los servicios de emergencia, Angobaldo llegó sin vida al Hospital Regional Rezola.
Los demás ocupantes del automóvil fueron trasladados al mismo establecimiento de salud, donde permanecen bajo observación médica.
La noticia fue confirmada por la actriz y comediante Patricia Alquinta, quien se pronunció al inicio del programa Eso Háblalo.
“Hoy día, la farándula estamos de luto. Quería informarles que ha fallecido Víctor Angobaldo (...). Mis condolencias a la familia, a todas las personas que lo conocemos, pero sobre todo a Javier Soriano, que es como su hermano”, expresó la artista durante la emisión.
En los últimos años, Angobaldo afrontó problemas de salud debido a una insuficiencia renal crónica que lo obligó a someterse a tratamientos de diálisis y a solicitar ayuda para conseguir un trasplante de riñón.
En diversas entrevistas, el propio Angobaldo dio a conocer la situación que atravesaba y señaló las dificultades para encontrar un donante compatible. Durante ese periodo recibió muestras de apoyo de figuras del espectáculo, entre ellas Melcochita y Shirley Cherres, quienes lo visitaron durante su internamiento.
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Las autoridades continúan con las diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente de tránsito.
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