Fallece Víctor Angobaldo luego de sufrir un accidente vehicular en Cañete. (Foto: Portal Callao)
Fallece Víctor Angobaldo luego de sufrir un accidente vehicular en Cañete. (Foto: Portal Callao)
Por Redacción EC

El recordado personaje de la farándula peruana Víctor Angobaldo, conocido por sus apariciones en programas de espectáculos y por haber sido expareja de Shirley Cherres, falleció este martes tras sufrir un accidente de tránsito en la Panamericana Sur, a la altura de Cañete.

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