El recordado personaje de la farándula peruana Víctor Angobaldo, conocido por sus apariciones en programas de espectáculos y por haber sido expareja de Shirley Cherres, falleció este martes tras sufrir un accidente de tránsito en la Panamericana Sur, a la altura de Cañete.

Según información preliminar difundida por el medio local Buenos Días Cañete, el vehículo en el que viajaba junto a otras personas estuvo involucrado en un siniestro. Pese a la intervención de los servicios de emergencia, Angobaldo llegó sin vida al Hospital Regional Rezola.

Fallece Víctor Angobaldo luego de sufrir un accidente vehicular en Cañete. (Foto: Instagram / @soychorrillano)

Los demás ocupantes del automóvil fueron trasladados al mismo establecimiento de salud, donde permanecen bajo observación médica.

La noticia fue confirmada por la actriz y comediante Patricia Alquinta, quien se pronunció al inicio del programa Eso Háblalo.

“ Hoy día, la farándula estamos de luto. Quería informarles que ha fallecido Víctor Angobaldo (...). Mis condolencias a la familia, a todas las personas que lo conocemos, pero sobre todo a Javier Soriano, que es como su hermano”, expresó la artista durante la emisión.

En los últimos años, Angobaldo afrontó problemas de salud debido a una insuficiencia renal crónica que lo obligó a someterse a tratamientos de diálisis y a solicitar ayuda para conseguir un trasplante de riñón.

En diversas entrevistas, el propio Angobaldo dio a conocer la situación que atravesaba y señaló las dificultades para encontrar un donante compatible. Durante ese periodo recibió muestras de apoyo de figuras del espectáculo, entre ellas Melcochita y Shirley Cherres, quienes lo visitaron durante su internamiento.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente de tránsito.