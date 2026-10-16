Iván Villacorta Bello (47), cantante de la orquesta de cumbia ‘Los Villacorta’, fue detenido por la Policía Nacional del Perú tras atropellar con su auto al ciudadano ruso Alexander Rusbalaknin, de 77 años, en la intersección de la avenida El Ejército y el jirón Mantaro, en la urbanización El Molino de Trujillo.

El accidente ocurrió la tarde del jueves 15 de octubre, a cuatro cuadras del ingreso al centro histórico de la ciudad, cuando el vehículo conducido por el músico colisionó contra una motocicleta conducida por el adulto mayor, quien salía de su vivienda a dejar bolsas de basura.

El cantante Iván Villacorta Bello, integrante de Los Villacorta, fue detenido tras presuntamente atropellar a un ciudadano ruso de 77 años en Trujillo. El adulto mayor sufrió lesiones graves y fue trasladado a una clínica, mientras la Policía investiga si el músico conducía bajo los efectos del alcohol.[1][2][3]

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Integrantes del serenazgo, la Policía y los bomberos llegaron a la zona para atender al anciano, quien sufrió una fractura en una de sus piernas, para luego disponer su traslado hacia una clínica privada.

Según los primeros testimonios de los vecinos y transeúntes recopilados por las autoridades, el intérprete presentaba aparentes signos de ebriedad y balbuceaba tras el impacto.

Debido a estas versiones preliminares, los agentes policiales condujeron al artista a la comisaría del sector para someterlo al correspondiente dosaje etílico y esclarecer la responsabilidad de las partes involucradas.

El anciano fue atendido por los paramédicos y posteriormente trasladado a una clínica local | Foto: Captura de América Noticias

La respuesta de Iván Villacorta

Horas después del hecho, el músico emitió un comunicado mediante sus redes sociales en el que ofreció disculpas por lo sucedido y aclaró el estado de salud de la víctima.

“Lamento de corazón lo sucedido. Nunca fue mi intención causar daño a nadie y hoy mi prioridad es su pronta recuperación”, manifestó el artista.

En la misma publicación, el cantante sostuvo que el afectado se encuentra estable, fuera de peligro y recibiendo atención constante.

Además, sostuvo que viene asumiendo todos los gastos médicos requeridos, al tiempo que mantiene un diálogo cordial con familiares del ciudadano extranjero para brindarle acompañamiento durante todo su proceso de recuperación.

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