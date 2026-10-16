Iván Villacorta pidió disculpas mediante un comunicado y aseguró que asumirá los gastos médicos del ciudadano ruso | Foto: Captura de América Noticias
Iván Villacorta pidió disculpas mediante un comunicado y aseguró que asumirá los gastos médicos del ciudadano ruso | Foto: Captura de América Noticias
Por Redacción EC

Iván Villacorta Bello (47), cantante de la orquesta de cumbia ‘Los Villacorta’, fue detenido por la Policía Nacional del Perú tras atropellar con su auto al ciudadano ruso Alexander Rusbalaknin, de 77 años, en la intersección de la avenida El Ejército y el jirón Mantaro, en la urbanización El Molino de Trujillo.

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