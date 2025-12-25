La artista peruana Atina confirmó el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “Eres mi vida”, una colaboración grabada junto al grupo venezolano Los Bacanos, misma que estará disponible en plataformas a partir del 16 de enero.

La producción del tema estuvo a cargo de Luis Farías, logrando una fusión entre la esencia tropical de los de Maracaibo y el estilo vanguardista que caracteriza a la peruana.

El acercamiento entre ambos artistas ocurrió de forma orgánica a mediados de 2025. La cantante relató que, tras contactar al equipo de Bacanos, “Taco” la invitó a crear material inédito al conocer su faceta como compositora.

“Me emocionó muchísimo porque los escucho desde muy pequeña y su música me ha acompañado toda la vida. Desde el primer día hubo química: tanto en lo musical como en lo personal con los chicos”, señaló Atina.

La estructura del tema nació de una maqueta compuesta por la propia Atina la misma noche en que se concretó la propuesta del “feat”.

“Es una canción para dedicar a alguien que amas de verdad, y no tiene que ser solo tu pareja; también puede ser un familiar o un amigo que te sostiene el alma”, explicó la artista.

Atina, formada académicamente en instituciones de prestigio como The New School (Nueva York) y Berklee (Boston), ha trabajado previamente con productores de la talla de Andy Clay y Bernardo Ossa. Su álbum debut, "Curita pa’l Corazón", le permitió ingresar al radar de Billboard, medio que la distinguuió como ‘artista emergente a seguir’.