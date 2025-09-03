Un juez de California desestimó este martes una demanda civil interpuesta contra la rapera Cardi B, quien era acusada de agresión por parte de una exguardia de seguridad. La denunciante, Emani Ellis, pedía una indemnización de 24 millones de dólares por un altercado ocurrido en 2018, cuando la artista se dirigía a una cita médica en Beverly Hills estando embarazada de su primer hijo.
El tribunal determinó que la demandante no presentó pruebas suficientes para demostrar agresión física, negligencia o angustia emocional atribuibles a la intérprete de WAP. Con ello, la rapera, cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almánzar, quedó absuelta de toda responsabilidad civil en este proceso judicial.
Según Ellis, Cardi B la habría insultado, escupido y arañado en la cara con sus uñas largas, provocándole lesiones que requirieron cirugía plástica. Sin embargo, la defensa de la artista sostuvo que nunca existió contacto físico, sino un enfrentamiento verbal luego de que la exguardia intentara grabarla con su celular en medio de un contexto de estricta privacidad médica.
Durante el juicio, un médico del consultorio donde ocurrieron los hechos testificó que no observó ningún ataque físico de la rapera hacia la denunciante, lo que debilitó los señalamientos de Ellis. La propia Cardi B, al salir de la corte, reiteró su inocencia: “Juro por Dios, lo diré en mi lecho de muerte: no toqué a esa mujer”.
La rapera de 32 años expresó también su molestia ante lo que calificó como demandas frívolas que afectan su imagen pública. “Nunca piensen que me van a demandar y que voy a llegar a un acuerdo. No voy a darles dinero solo por eso”, advirtió. Además, señaló que evalúa emprender acciones legales contra quienes intenten lucrar a través de acusaciones infundadas.
El día del veredicto no estuvo exento de polémica. A la salida del tribunal, un paparazzi le consultó sobre presuntos rumores de embarazo, lo que generó una reacción airada por parte de la artista. Cardi B le recriminó la falta de respeto e incluso lanzó un marcador hacia él, exigiendo un trato digno hacia las mujeres.
Este no es el primer proceso legal en el que la rapera se ve envuelta. En julio de este año también fue demandada en Las Vegas, donde fue acusada de lanzar un micrófono contra una espectadora durante una presentación. Sin embargo, en esta ocasión, la justicia determinó que no existieron fundamentos suficientes para sostener las acusaciones en su contra.
