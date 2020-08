Cardi B busca que más personas en Estados Unidos se interesen por la elecciones 2020 y voten de manera consciente. Es así que se ofreció como entrevistadora para la revista Elle y habló con Joe Biden, abogado que aceptará la candidatura oficial de los demócratas, convirtiéndose así en uno de los principales rivales de Donald Trump.

En los 16 minutos de charla, la rapera tocó temas como el racismo, la educación, la salud y los impuestos. Así como las medidas que se tomarán mientras siga la pandemia. “Es importante tener salud gratuita, porque mira lo que está sucediendo ahora mismo”, comentó la cantante. Hecho al que Biden afirmó que no existe una razón por la que no hasta el momento no se cuente con ese beneficio.

Del mismo modo, la intérprete de “I like it” reveló el miedo que vive en EE.UU. al ser una mujer afroamericana, y peor aún al pensar en el futuro de su hija de dos años. “El prejuicio es peligroso. Podría ser el comienzo de una guerra civil. Hace que la gente se sienta incómoda con diferentes personas”, señaló la cantante. A lo que el candidato indicó que espera que poco a poco el panorama cambie.

“Ustedes son la generación más inteligente, mejor educada, menos juiciosa y más comprometida con la historia. Y van a cambiar las cosas”, señaló el abogado de 77 años. “Una de las cosas que admito de ti es que sigues hablando de lo que yo llamo equidad: la decencia, la justicia y el trato a las personas con respeto”, agregó el político halagando a la cantante.

Tras varios minutos, ambos se pusieron de acuerdo sobre la importancia de informarse sobre los candidatos para EE.UU. Biden aseguró que si sale elegido buscará cumplir sus promesas y si comete errores, los reconocerá.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Cardi B entrevista a algún candidato presidencial. En el 2019 habló con Bernie Sanders y ha sido clara con sus aspiraciones políticas.

