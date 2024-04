La cantante estadounidense de origen latinoamericano Belcalis Marlenis Almánzar, conocidamente en la industria musical como Cardi B, habló fuerte y claro acerca de su nacionalidad y de qué forma desea ser nombrada.

Mediante un video publicado en TikTok, la red social asiática, la intérprete de “Money” aseguró que se siente ofendida cuando la llaman mexicana, debido a que suprime y niega sus verdaderos orígenes.

“Me siento ofendida cuando la gente me etiqueta como mexicana y cosas por el estilo porque no lo soy. No soy mexicana”, dijo la artista fiel a su estilo.

De ese modo, la cantante que estrenará próximamente un tema con Shakira, reflexionó sobre la importancia de reconocer las nacionalidades y orígenes de las personas.

“Imagina llamar ghanés a un nigeriano, llamar jamaicano a un haitiano, o llamar haitiano a un jamaicano, y dime cómo se sentirían ellos”, sentenció. “No es lo mismo ser dominicana que ser mexicana”, agregó finalmente.

En otro sentido, Cardi B, siguió explicando porque no le gusta ser confundida por mexicana, debido a la diferencia de tradiciones, cultural e identidad.

‘’Mis nacionalidades no son las mismas, no tienen las mismas culturas, tenemos dialectos diferentes, no comemos la misma comida (...) llame a un nigeriano ghanés, llame a un haitiano jamaiquino, llame a un ghanés trinitense y me dices cómo se sentirán”, aseguró.

Cabe precisar que, aunque Cardi B nació en los Estados Unidos en 1992, pero tiene ascendencia latina por parte de sus padres, quienes son de República Dominicana y Trinidad y Tobago.