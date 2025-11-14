La estrella del rap, Cardi B, mediante sus redes sociales, anunció el nacimiento de su cuarto hijo, y el primero con su actual pareja, el deportista Stefon Diggs.

Según ha confirmado un portavoz de la cantante a People, tanto la artista como el recién nacido se encuentran “bien y feliz”.

“Empezar de nuevo nunca es fácil, ¡pero ha valido la pena!”, escribió la artista en su publicación de Instagram.

La rapera también destacó la llegada del niño como una fuente de inspiración: “Un nuevo bebé llegó a mi vida, y una razón más para ser la mejor versión de mí misma”.

“¡Yo! Soy yo, contra todo pronóstico, contra todo lo que pretendía interponerse en mi camino", escribió luego.

Además de este recién llegado, Cardi B es madre de otros tres hijos: Kulture, Wave y Blossom, fruto de su anterior relación con el rapero Offset.

People señala que el proceso de divorcio entre Cardi B y Offset, iniciado en 2024, aún se encuentra en curso.