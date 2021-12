Carlos Alcántara es uno de los actores peruanos que ha logrado encantar al público y hacer de su película “Asu Mare” la más taquillera en el cine nacional. Con tal éxito, ahora se embarca en nuevas aventuras que buscan enganchar a sus seguidores, quienes esperan con ansias su retorno que estará acompañado de risas.

Para el próximo año, Alcántara viene preparando sorpresas; pero desde ya podemos disfrutar de su genial trabajo en la producción de la directora malagueña Macarena Astorga, la comedia navideña “El Refugio” coproducida por Tondero que estará en cines la próxima semana.

Sus inicios

Nacido el 12 de noviembre de 1964, Carlos Alcántara empezó su carrera hace más de dos décadas y no ha parado. Primero, probó suerte con el teatro, donde participo en obras como Los tres mosqueteros (1987) y Saltimbanquis (1989); sin embargo, termino apostando por la televisión con series como El hombre que debe morir (1989), Mala mujer (1992), El ángel vengador: Calígula (1993), Obsesión (1996) y Pisco Sour (1996).

Además, lo que no muchos recuerdan, es que el popular ‘Cachin’ también fue presentador de televisión. Fue parte del programa “Yan Ken Po” junto a Gloria María Solari y Johanna San Miguel entre 1990 y 1991. Luego, en 1993, fue uno de los conductores fundadores del programa Locademia de TV junto a Sergio Galliani y Marisol Aguirre.

Es en esa misma década de los 90 donde se le dio una gran oportunidad con el cual recibiría el reconocimiento de los peruanos. La exitosa serie peruana “Pataclaun”, producida por July Naters, se estrenó el 30 de noviembre de 1997 y conto con la actuación de Alcántara, junto a Wendy Ramos, Johanna San Miguel, Carlos Carlín, Gonzalo Torres y Monserrat Brugué.

“Patacláun” (1997) con la participación de Carlos Alcántara como 'Machín', Wendy Ramos 'Wendy', Johanna San Miguel 'Queca', Carlos Carlín 'Tony', Gonzalo Torres 'Gonzalete' y Monserrat Brugué 'Monchi'. (Foto: Archivo de El Comercio)

Carlos dio vida a ‘Machin’ Alberto Cárcamo Matute y rápidamente se volvió uno de los favoritos de la teleaudiencia. Durante una transmisión en vivo, Alcántara revelo que su personaje se inspiró en las experiencias vividas en su propio barrio, así como el carácter divertido de su familia.

“Yo vengo de una familia muy graciosa, de un barrio que es alegre, humorista, donde mi mamá es muy graciosa, muy payasa, mis hermanos también. De alguna forma nací con estas ganas de hacer algo para que la gente se ría”, dijo el actor en conversación con Naters.

“Tengo que agradecer mucho a Pataclaun porque me abrió el camino para sentirme bien conmigo mismo y quererme un poco (…) Me emociono por el reconocimiento que tengo, por lo que he vivido, desde satisfacciones y tristezas”, dijo Alcántara en una entrevista este año.

Sin embargo, el actor peruano sabía que tenía mucho más por mostrar a su público. Es así que, tras el final de la teleserie, se unió a “La Gran Sangre” en 2006. Este protagónico de “El Dragón” le permitió explorar otra faceta suya junto a Aldo Miyashiro (“Tony Blades”) y Pietro Sibille (“Mandril”).

Carlos Alcántara como 'El Dragon' en la serie La Gran Sangre. (Foto: Facebook Carlos Alcántara)

Este trio buscaba combatir el crimen con sus propias manos y el personaje de Alcántara era especializado en el dominio de las artes marciales. Fue parte de las tres primeras temporadas, pero se despidió del proyecto con “La gran sangre: la película”.

“Carlos no pudo continuar porque tenía compromisos pendientes. Para desaparecer su personaje recurrimos a un doble, el Dragón que aparece de espalda, con la cabeza rapada, caminando con dirección a su avión (para irse a China), era un doble”, subrayo Paolo Donayre, productor de la serie, en una entrevista con El Comercio.

El éxito de “Asu Mare”

Carlos Alcántara bordeaba las cinco décadas cuando hizo historia en el Perú con “Asu Mare”, la película peruana más taquillera de todos los tiempos. El actor y productor decidió llevar a la pantalla grande su monologó cómico homónimo que narra principalmente cómo conoce a su esposa.

Carlos Alcántara y Ana Cecilia Natteri, hijo y madre en "Asu Mare". (Foto: Tondero Films)

La receta del éxito de “Asu Mare” no ha sido revelada, pero se indica que sería debido a que a los peruanos les encanta reírse, y esa es la especialidad de Carlos Alcántara: alegrar y divertir a su público; además que demostró que el cine peruano se puede defender solo. “Con ‘Asu Mare’ llegué al punto más alto de popularidad”, reconoció el actor.

No basto con una entrega y Alcántara decidió hacer una segunda parte que nuevamente engancho a los espectadores en 2015. Ver todo lo que él y su pareja Emilia Rizo-Patrón, interpretada por Emilia Drago, tuvieron que hacer para llegar al altar, incluyendo la divertida rivalidad con Ricky, un joven guapo y exitoso interpretado por Christian Meier.

"Asu Mare 2". (Foto: Tondero)

El final de la saga de humor de Carlos Alcántara llego con “Asu mare 3″ que se estrenó en 2018 y estuvo bajo la dirección de Jorge Ulloa. Esta se muestra a ‘Cachín’ en su viaje por la paternidad junto a su esposa Emilia; pero su pasado tiene mucho por decir aún. Tiene un hijo que nació años atrás.

Esa misma cinta cerró ese año como la película nacional más vista con más de 2 millones de espectadores, de las cuales 150.000 personas fueron al primer día de estreno. Además, lideró la taquilla más de un mes después de su estreno. El público disfruto cada una de las puestas en escena del reconocido actor.

Paso por España y más películas

“Perro guardián” (2014) fue otra de las obras que reconocen a Alcántara, tras su exitoso trabajo en “Asu Mare”. Esta se ambienta en el fin de la ley de amnistía, que protegía a varios militares cuestionados por su accionar durante la época del terrorismo. El actor peruano interpreta a ‘El perro’, un ex militar convertido en sicario por encargo que acaba con todos aquellos que pueden resultar un peligro para la institución. Un papel muy alejado del que estábamos acostumbrados a ver; aunque al principio de su carrera era el género con el que más trabajaba.

“Llevo 28 años como actor y durante los primeros 10 hice mucho drama y mucho teatro, es bueno reconectar con este formato de trabajo (…) Me encanta la comedia y yo moriré haciendo comedia, pero es bueno explorar el otro lado”, dijo en ese momento.

El personaje es silencioso, serio, de esos que intimidan con tan solo mirarlo. En 2015, y con 50 años, Carlos Alcántara recibió el galardón Biznaga de Plata en la categoría de Mejor Actor Latinoamericano durante la décima octava edición de Festival de Málaga por la película “Perro Guardián”; que también se llevó el premio a Mejor Dirección por el trabajo de la dupla Bacha Caravedo y Daniel Higashionna.

“No saben la emoción que se siente que reconozcan tu trabajo y ganar un premio en este festival tan importante, ¡hoy se celebra! Felicidades a todo el equipo de Señor Z por este logro. ¡Viva el Cine Peruano!”, escribió en sus redes sociales en dicha oportunidad.

Su primera película fuera del Perú fue en 2017 con “Rock n’Cola”, escrita por Jorge Ulloa y producida por Touché Films, la misma productora de Enchufe TV, la popular serie web ecuatoriana que tiene millones de seguidores. El popular ‘Machin’ interpreta a un ex rockero en el filme colombiano.

“Estoy emocionado! Con guión en mano… ya les puedo contar que haré mi primera película fuera del Perú: Rock n’Cola!”, escribió el actor junto a una fotografía suya al lado del mencionado guion de cine.

Estoy emocionado! Con guión en mano… ya les puedo contar que haré mi primera película fuera del Perú: Rock n'Cola 🎥 !@dynamocine @enchufetv pic.twitter.com/WvfWrQlnqA — Carlos Alcántara (@cachinalcantara) July 7, 2017

Pero su pasión por la actuación lo llevo a aventurarse en Europa y consiguió entrar al escenario español con la película “Perdida”, una coproducción con España y Argentina basada en la novela de crimen y misterio “Cornelia” de Florencia Etcheves, junto a los códigos ‘neo-noir’ de la célebre trilogía sueca “Millenium”.

Dirigida por el reconocido argentino Alejandro Montiel y con la participación de Luisana Lopilato y Amaia Salamanca, Carlos Alcántara personificó al matón del filme que forma parte de una banda dedicada al tráfico de mujeres.

En “La casa del caracol” (2021), ópera prima de la directora novel andaluza Macarena Astorga, el actor peruano participa al lado de los protagonistas españoles Javier Rey y Paz Vega, así como de su compatriota Norma Martinez. Este inquietante thriller está cubierto de personajes turbadores donde nada es lo que parece.

En dicho filme, logramos observar la versatilidad de Alcántara para enfrentar el reto de introducirse en el drama y el thriller. Evidentemente, este año ha implicado varios retos para Alcántara. Y para cerrarlo protagonizará su primera comedia navideña “El Refugio”, película coproducida por Tondero y dirigida por la directora malagueña Macarena Astorga.

Esta es una divertida y alocada historia para celebrar las fiestas de fin de año, en la cual Alcántara estará acompañado de importantes figuras del cine español e internacional como Loles León, Leo Harlem, María Barranco, David Guapo, Mariam Hernández y Sara Sálamo y Antonio Dechent.

Como es de esperarse, Carlos Alcántara hace gala de toda esa picardía, creatividad y facilidad para la comedia que lo han colocado como el actor más taquillero en el cine peruano. “A mis 57 años no es que me estén lloviendo las propuestas, pero nunca imaginé hacer dos películas en España tan rápido y con papeles interesantes, casi protagónicos. En este lado del mundo, la oportunidad que tiene la gente adulta mayor es mucho más grande”, destaca el también productor a este Diario.

Su retorno con el spin-off

El 2022 será un año en el que Carlos Alcántara vera cumplido uno de sus mayores sueños: dirigir un proyecto audiovisual. En entrevista exclusiva con El Comercio, el actor reveló que viene trabajando en un “spin-off” de su exitosa película “Asu Mare”.

El guion para el largometraje está listo y para Alcántara significa el reto más importante de su vida; porque si sale como lo esperado, se embarcará en más proyectos similares. “Dirigir siempre ha sido mi sueño, y lo estoy asumiendo con todo el profesionalismo y la experiencia de haber estado en las otras películas (…) Este será el proyecto y el reto más importante de mi vida porque si funciona seguiré dirigiendo. Esta carrera recién empieza para mí”.

(Foto: Leandro Britto para El Comercio)

Aunque la historia no girará en torno a él, sino de sus amigos, Alcántara no ha descartado aparecer en algunas escenas del spin-off. “Ellos fueron un soporte grande en las tres películas de “Asu Mare”, son una máquina de generar humor, no tienes idea de lo creativos que son. Va a ser interesante, un reto grande. Estoy muy ilusionado con este proyecto”, finalizoo.

