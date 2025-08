A pocas horas del regreso de 'Yo Soy’ a la televisión, el actor y comediante Carlos Alcántara, quien se une como nuevo jurado del ‘reality’, hizo una importante confesión sobre su vida artística, que estuvo a punto de alejarlo definitivamente de los escenarios.

Tras el éxito de la saga de '¡Asu Mare!’, el actor atravesó una temporada de silencio artístico. En ese periodo, estuvo dos años sin empleo y llegó a pensar en abandonar la actuación para mudarse al extranjero con su familia, buscando nuevas oportunidades

“Pensé en el retiro porque mi esposa vivió una etapa difícil de salud, estuve dos años sin trabajar y pensé en irnos a vivir afuera, pero ahora sé que era una decisión apresurada” , dijo en una entrevista para Trome.

Nueva temporada de Yo Soy / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

Carlos Alcántara regresa a la televisión como jurado de ‘Yo Soy’

Este sábado 2 de agosto se estrenará la nueva temporada del popular ‘reality’ musical de imitación, donde el actor cómico compartirá el rol de jurado con Jely Reátegui y Ricardo Morán, evaluando el talento de los participantes.

“Estoy acostumbrado a las críticas y no tengo problemas. Acabo de cumplir 40 años como actor, así que toda esa experiencia me respalda”, respondió Alcántara.

La nueva temporada del programa será conducida por el actor Franco Cabrera y la ex chica ‘reality’ Diana Sánchez.

Asimismo, la primera edición se realizará en la Plaza Mayor de Santiago de Surco, donde se ofrecerá un concierto gratuito.

“Estoy contento de estar en ‘Yo Soy’, porque es un programa del cual he sido un espectador fiel. Siempre lo he visto y me he emocionado en casa con todos los participantes. Ahora, como jurado, he visto que hay mucho talento, y lo verán en pantalla”, comentó el actor.