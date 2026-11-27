Este viernes 27 de noviembre, durante el concierto de Ca7riel & Paco Amoroso en el Costa 21 de San Miguel, en Lima, varios famosos peruanos sorprendieron al público al aparecer sobre el escenario, entre ellos el comediante y actor Carlos Alcántara y la cantante Juana Judith Bustos Ahuite, conocida como la Tigresa del Oriente.

Según se pudo conocer durante el espectáculo, los artistas nacionales participaron en una puesta en escena en la que interpretaron a “pacientes” de salud mental, como parte de la temática del show que los argentinos presentaron en Lima con su gira “Free Spirits World Tour”.

Alcántara y la Tigresa del Oriente no fueron los únicos invitados. También aparecieron las actrices Gisela Ponce de León, Jely Reátegui y Merly Morello, así como el ‘streamer’ José Rodríguez, conocido como Pelao Good. A ellos se sumaron la cantante Wendy Sulca y el periodista Javier Masías, entre otras figuras.

Incidente antes del concierto de Ca7riel & Paco Amoroso

El Comercio fue testigo de que una menor de edad se desmayó minutos antes del inicio del espectáculo. Según se presume, el incidente habría ocurrido luego de que permaneciera varias horas esperando bajo el sol. La joven recibió atención de los equipos de primeros auxilios.

Pese a este incidente, el concierto continuó según lo previsto, aunque se mantenían las dudas sobre los accesos debido al mal estado de algunas vías de la Costa Verde.

La presentación de Ca7riel & Paco Amoroso en Lima forma parte del cierre de su “Free Spirits World Tour” y ocurre días después de que el dúo argentino tuviera una participación especial en el videojuego GTA VI.