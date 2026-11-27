Este viernes 27 de noviembre, durante el concierto de Ca7riel & Paco Amoroso en el Costa 21 de San Miguel, en Lima, varios famosos peruanos sorprendieron al público al aparecer sobre el escenario, entre ellos el comediante y actor Carlos Alcántara y la cantante Juana Judith Bustos Ahuite, conocida como la Tigresa del Oriente.
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