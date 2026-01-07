Carlos Álvarez se despide de los escenarios para enfocarse en su candidatura presidencial

Carlos Álvarez, uno de los humoristas más conocidos y controversiales del país, anunció oficialmente su retiro del mundo del espectáculo y la televisión para concentrarse de lleno en su incursión en la política. El imitador confirmó que ofrecerá su último espectáculo en vivo, titulado “Un comercial y regreso”, el sábado 10 de enero en la Estación de Barranco, marcando el inicio de la despedida de su carrera artística tras más de tres décadas sobre los escenarios.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde Álvarez compartió un mensaje emotivo dirigido a sus seguidores. “Desde el sábado 10 empieza algo que nunca soñé, el inicio de la despedida de mi carrera artística. No sé si será para siempre o momentáneamente”, expresó, dejando abierta la posibilidad de un eventual retorno, aunque sin compromisos definidos.

El humorista explicó que su decisión responde a su nueva etapa como candidato presidencial por el partido País Para Todos. Según detalló, su acercamiento a la política se originó a partir de su preocupación por la inseguridad ciudadana, problemática que lo llevó a recorrer diversas ciudades del país recolectando firmas y promoviendo propuestas vinculadas al control del delito. “Esta aventura la comencé por el tema de la inseguridad. Sin querer aparecí en una encuesta, me llamaron muchos partidos y a todos escuché. Aquí estoy con un solo sueño: cambiar a mi país” , afirmó.

A lo largo de su trayectoria, Carlos Álvarez se consolidó como una figura central del humor político en el Perú, utilizando la sátira para criticar a presidentes, autoridades y figuras públicas. Programas de comedia lo posicionaron como un personaje influyente de la televisión nacional, capaz de generar altos niveles de audiencia y, al mismo tiempo, intensos debates.

Carlos Álvarez deja el humor y confirma su salto definitivo a la política. (Foto: Andina)

Ahora, el artista asegura que su prioridad será trasladar sus ideas al debate político nacional. En ese sentido, sostuvo que asumir una candidatura implica un compromiso que considera incompatible con continuar activamente en el mundo del humor. Su último espectáculo será, así, un cierre simbólico de una etapa marcada por la comedia y la crítica política desde el escenario.

El show “Un comercial y regreso” contará con dos funciones, programadas para las 8:00 p.m. y 10:30 p.m., y las entradas ya se encuentran a la venta a través de Ticketmaster. La presentación promete reunir a sus personajes más emblemáticos y convertirse en una despedida cargada de simbolismo.

Con este anuncio, Carlos Álvarez baja el telón de una carrera artística de más de 30 años para dar paso a su faceta como candidato. Si este retiro será definitivo o solo una pausa, aún está por verse; lo cierto es que, desde el 10 de enero, el humorista dejará el micrófono para asumir un nuevo rol en la escena política nacional.