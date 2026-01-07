Escuchar
(2 min)
Carlos Álvarez ofrecerá su último show antes de iniciar su etapa como candidato presidencial. (Foto: Andina)

Carlos Álvarez ofrecerá su último show antes de iniciar su etapa como candidato presidencial. (Foto: Andina)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Carlos Álvarez ofrecerá su último show antes de iniciar su etapa como candidato presidencial. (Foto: Andina)
Carlos Álvarez ofrecerá su último show antes de iniciar su etapa como candidato presidencial. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Carlos Álvarez, uno de los humoristas más conocidos y controversiales del país, anunció oficialmente su retiro del mundo del espectáculo y la televisión para concentrarse de lleno en su incursión en la política. El imitador confirmó que ofrecerá su último espectáculo en vivo, titulado “Un comercial y regreso”, el sábado 10 de enero en la Estación de Barranco, marcando el inicio de la despedida de su carrera artística tras más de tres décadas sobre los escenarios.

Carlos Álvarez se despide de los escenarios para enfocarse en su candidatura presidencial
Famosos

Carlos Álvarez se despide de los escenarios para enfocarse en su candidatura presidencial

“Al fondo hay sitio”: Joel González tendrá cambios importantes con la llegada de su primer hijo
Famosos

“Al fondo hay sitio”: Joel González tendrá cambios importantes con la llegada de su primer hijo

Serenazgo de Lima desaloja fans de Bad Bunny que acampaban cerca del Estadio Nacional
Famosos

Serenazgo de Lima desaloja fans de Bad Bunny que acampaban cerca del Estadio Nacional

Sydney Sweeney posó al natural y pintada de dorado para revista internacional
Famosos

Sydney Sweeney posó al natural y pintada de dorado para revista internacional