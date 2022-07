Carlos Bonavides, el actor reconocido por su papel Huicho Domínguez en la telenovela “El premio mayor”, tuvo que ser hospitalizado de emergencia en un hospital de la Ciudad de México.

La noticia fue confirmada por su esposa Yodi Marcos, quien detalló que el actor de 81 años se encuentra en observación debido a que le detectaron una bacteria. Asimismo, los médicos le explicaron que la situación podría complicarse debido a que el actor cuenta con solo un riñón.

“Tiene una bacteria, el doctor nos indicó... hay dos tipos de bacteria, el doctor quiere descartar que no sea la bacteria que es más fuerte que dice que esa bacteria se puede ir a alguna parte de algún órgano y eso podría ser muy delicado”, explicó durante un encuentro con medios de comunicación.

La pareja de Carlos informó que hasta el momento los médicos no han podido controlar la deshidratación, pese a que ya le colocaron suero.

“Ayer se le hicieron unos estudios, no salió nada (el doctor) no encontró nada en el estudio que le hizo y esa es la preocupación del doctor, que Carlos sigue con la diarrea, con la deshidratación que a pesar de que le han puesto cuatro bolsas de suero él se sigue sintiendo mal, tiene la lengua muy blanca, sigue mareado, sigue dormido, no quiere hacer nada”, acotó.

En 2018, Carlos Bonavides tuvo que someterse a una extripación de riñón, después de que su órgano fuera invadido por un tumor.

“Yo sentía el dolor como un puñal que me clavaban, por eso vine al hospital y pues aquí estoy y espero mi pronta recuperación para regresar al trabajo”, comentó el famoso durante un encuentro con los medios previo a saber que tendría que ser sometido a un procedimiento quirúrgico.

VIDEO RECOMENDADO

¡Nadie colaboró! Carlos Bonavides, conocido como Huicho Domínguez, hizo colecta para Laura Bozzo

¡Nadie colaboró! Carlos Bonavides, conocido como Huicho Domínguez, hizo colecta para Laura Bozzo