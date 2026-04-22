Resumen

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La alerta se activó luego de que una organización vecinal reportara el presunto robo en la intersección de las avenidas Universitaria y La Mar | Foto: Difusión / Composición EC
La alerta se activó luego de que una organización vecinal reportara el presunto robo en la intersección de las avenidas Universitaria y La Mar | Foto: Difusión / Composición EC
Por Redacción EC

Este miércoles, la Municipalidad de Pueblo Libre desmintió que el comediante peruano Carlos Vílchez haya sido víctima del robo de su camioneta, aclarando que las imágenes virales donde se le ve en una caseta de videovigilancia corresponden a un incidente menor, sin daños a su persona ni pérdidas significativas.

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