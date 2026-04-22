Este miércoles, la Municipalidad de Pueblo Libre desmintió que el comediante peruano Carlos Vílchez haya sido víctima del robo de su camioneta, aclarando que las imágenes virales donde se le ve en una caseta de videovigilancia corresponden a un incidente menor, sin daños a su persona ni pérdidas significativas.

“Es importante precisar que no se ha producido ningún robo de vehículo ni de pertenencias personales [al comediante], como erróneamente se ha venido difundiendo”, explicó el municipio, pues desde temprano, diversas páginas de internet y medios de comunicación habrían reportado lo contrario.

Carlos Vílchez fue captado en una caseta de videovigilancia, lo que inicialmente se interpretó como una reacción ante el supuesto robo de su vehículo, ya que se le observó revisando las grabaciones | Foto: Difusión

De este modo, la entidad estatal explicó que la presencia de Vílchez en una caseta de seguridad “responde a un incidente aislado”, donde un sujeto desconocido habría sustraído “el vidrio de uno de los retrovisores del vehículo”.

“Este acto, si bien reprochable, no constituye un robo de mayor magnitud ni un hecho que refleje una situación de inseguridad generalizada en el distrito”, señalaron, subrayando que el incidente no pone en cuestionamiento su capacidad operativa para enfrentar la delincuencia.

Momento emotivo en vivo donde Xiomy pide un anillo a su pareja, mencionando una roca pesada como regalo. Conversación juguetona sobre fortalecer el antebrazo, canción de Juan Manémico, saludos a Lupia y Jefferson for fan. Hablan de momentos bonitos en la relación, pasito a pasito, con risas y amor evidente en la transmisión.

Previamente, en redes sociales, una organización vecinal informó sobre el presunto robo del vehículo de Vílchez, el cual habría ocurrido en la intersección de las avenidas Universitaria y La Mar, acompañado de una imagen en la que el conductor aparece junto al personal de serenazgo revisando las cámaras de seguridad.

Comunicado de la Municipalidad de Pueblo Libre

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