Desde hace unos días se viene especulando sobre el estado de salud del actor mexicano Carlos Villagrán, conocido por interpretar a ‘Kiko’, luego que la prensa internacional revelara un supuesto diagnóstico de cáncer. Ante ello, el artista salió a desmentir la noticia.

“Estoy perfectamente bien, feliz de la vida. Yo me propuse ser feliz en la vida, lo soy y le agradezco a Dios definitivamente, pero soy feliz. No es nada de lo que tuve, me hicieron unas radiaciones”, dijo a América Hoy.

El actor resaltó que fue sometido a una intervención por cuestión de chequeos, pero goza de buena salud e incluso continúa trabajando.

“Hoy estoy debutando en California, donde está Disneylandia, pero todo bien en todos los aspectos. Estoy bien conmigo mismo y agradecido con tanta gente que quiere y admira al personaje Kiko y no tengo absolutamente nada”, mencionó.

Como se recuerda, fue la periodista mexicana Inés Moreno quien señaló que fuentes cercanas a ella le aseguraron que Villagrán había sido diagnosticado con cáncer. Además, confirmó que el actor se encontraba tomando radioterapias.

“Me acabo de enterar de otra persona que está enfrentando el cáncer y radioterapias, se trata de nada más y nada menos que de Carlos Villagrán, está enfrentando esta enfermedad, está tomando radioterapias, está bien, él sigue trabajando y parece que está enfrentando esto de buena manera”, señaló la periodista.