El actor Carlos Villagrán, recordado por haber interpretado a ‘Quico’ en “El chavo del 8”, se encuentra en Perú y en una reciente conferencia de prensa habló sobre la serie biográfica “Chespirito: Sin querer queriendo”, producción creada por los hijos de Roberto Gómez Bolaños.

El experimentado actor mexicano fue consultado por su apreciación sobre la serie y dijo que prefiere no hablar del trabajo de los demás, y que el público será el encargado de juzgar su trabajo.

“No es asunto mío, no tengo tema. No contesto ese tipo de preguntas… Yo hice mi trabajo como Carlos Villagrán, ustedes lo vieron, se rieron o no, ahí está mi trabajo y ustedes me pueden juzgar”, explicó Villagrán durante la conferencia.

Carlos Villagrán opina sobre la serie biográfica de ‘Chespirito’. (Foto: Captura de video)

Asimismo, el actor mexicano también resaltó que no dará declaraciones sobre Roberto Gómez Bolaños, ya que “no se podría defender”. Por si fuera poco, sorprendió al decir: “lo sigo queriendo”.

“Yo no tengo porque hablar mal de nada ni de nadie. Es más, yo no puedo decir nada en contra porque ‘Chespirito’ ya está muerto y no se podría defender. Yo respeto a todo mundo, que les vaya bien en el programa, que sea muy lindo, que la gente quede conforme, opine, pero yo lo sigo queriendo”, señaló el actor.

Por otro lado, Carlos Villagrán también habló sobre su circo en Perú, donde se presentará en el Callao por primera vez en su historia. Según dijo, llegó con un espectáculo renovado.

“El circo es eterno, va a seguir. Nosotros nos matamos por hacer cosas nuevas, bueno, me han criticado un poquito porque dicen que siempre traigo el mismo show, pero a la gente le encanta. Ahora he tratado de cambiar un poquito y es lo que vamos a ver en el circo”, contó Villagrán, cuya temporada irá hasta el 10 de agosto en el Mallplaza de Bellavista.