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El artista destacó la calidad humana y el esfuerzo de quienes llegan al país norteamericano | Foto: EFE
El artista destacó la calidad humana y el esfuerzo de quienes llegan al país norteamericano | Foto: EFE
Por Redacción EC

Como parte del inicio de su gira ‘Tour al sol’, el cantante colombiano Carlos Vives expresó este miércoles en Nueva York un firme respaldo a la comunidad inmigrante en los Estados Unidos.

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