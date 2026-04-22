Como parte del inicio de su gira ‘Tour al sol’, el cantante colombiano Carlos Vives expresó este miércoles en Nueva York un firme respaldo a la comunidad inmigrante en los Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa, el artista destacó la calidad humana y el esfuerzo de quienes llegan al país norteamericano con el objetivo de contribuir a su crecimiento social y económico.

El evento, realizado en conjunto con la empresa Goya por su 90 aniversario, sirvió como plataforma para que Vives abordara la situación actual de los extranjeros en territorio estadounidense.

Al ser consultado sobre el contexto de las políticas migratorias y deportaciones, el intérprete se identificó plenamente con los trabajadores, afirmando que se siente representado incluso por “un recolector mexicano de tomates en la Florida”.

“Siempre he sido defensor. Alabo la capacidad de trabajo y amor del inmigrante que vino a construir y hacer más grande este país”, declaró el premiado músico.

Tras ello, Vives señaló que Estados Unidos “ha sido bendecido por que los vecinos seamos nosotros”, enfatizando que la gran mayoría de las personas buscan oportunidades para amar y construir.

Asimismo, el compositor matizó que, si bien existen individuos que delinquen, esta conducta no debe atribuirse a una nacionalidad específica, criticando el uso de los orígenes étnicos para generalizar aspectos negativos.

Momento emotivo en vivo donde Xiomy pide un anillo a su pareja, mencionando una roca pesada como regalo. Conversación juguetona sobre fortalecer el antebrazo, canción de Juan Manémico, saludos a Lupia y Jefferson for fan. Hablan de momentos bonitos en la relación, pasito a pasito, con risas y amor evidente en la transmisión.

Además de los temas sociales, el artista confirmó que el próximo 1 de mayo lanzará su nueva producción discográfica titulada ‘El último disco’.

La gira promocional de este material comenzará este viernes precisamente en la ciudad de Nueva York, donde el ganador del Grammy se mostró entusiasmado por reencontrarse con su audiencia.

Finalmente, se informó que parte del patrocinio de esta gira incluye una donación a la fundación Tras la Perla, organización liderada por el mismo Vives, gestiona proyectos de desarrollo social en su natal Santa Marta, Colombia, con el fin de mejorar la calidad de vida y fomentar la libertad de sus habitantes.

*Con información de EFE

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