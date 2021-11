Mientras muchas personas oran para que Carmen Salinas pueda salir airosa del estado de coma, Azela Robinson sorprendió al considerar que “lo mejor” sería que la actriz de 82 años de edad pueda descansar en paz.

La intérprete de Martina Fernández en el melodrama “La desalmada” causó polémica luego que opinara sobre el delicado estado de salud de la popular ‘Carmelita’, quien además es su madrina artística.

“Creo que lo mejor sería que se fuera porque lo que tiene es muy grave y ella no es feliz si no está trabajando, si no tiene comunicación con la prensa, la prensa a la que tanto ha amado y a la que tanto ha apapachado, entonces, si ella no puede tener eso, es mejor que pase a otro plano y sea feliz allá”, indicó la reconocida villana de telenovelas al programa Hoy.

Azela Robinson consideró que es mejor de Salinas descanse en paz, ya que si despierta de su coma, las secuelas producidas por la hemorragia cerebral no la dejarían continuar con su vida de antes.

“Quiero que se vaya en paz, que se vaya feliz, que se vaya tranquila. A reunirse con sus amados, como su hijo, como el Chatito”, añadió.

Familia de Carmen Salinas se pronuncia:

Carmen Plascencia, nieta de Carmen Salinas, consideró que las polémicas declaraciones de Azela Robinson fueron sacadas de contexto y que entendían muy bien sus buenas intenciones.

“No malinterpretamos, no nos enganchamos con redes sociales. La gente desea, y entiendo muy bien las palabras de la maestra, son los buenos deseos hacia mi abuelita”, expresó la joven.

En tanto, Gustavo Briones, sobrino de ‘Carmelita’, aseguró que la actriz mexicana no está padeciendo ningún dolor pese a su delicado estado de salud.

“Los doctores nos están diciendo que no está sufriendo, su cuerpo es como si tuviera una camita flotando, no está sufriendo absolutamente nada”, dijo sobre el tema.

