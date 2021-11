Carmen Salinas se encuentra en coma desde que sufrió un derrame cerebral el pasado 10 de noviembre. En medio de la preocupación de sus miles de seguidores, la nieta y el sobrino de Carmen Salinas dieron detalles sobre el estado de salud de la reconocida actriz.

De acuerdo con Televisa Espectáculos, Carmen Plascencia y Gustavo Briones señalaron que la intérprete presentó actividad cerebral leve en un estudio, sin embargo, aunque no ha tenido mejoría o un mayor daño, indicaron que su condición sigue siendo grave.

“No sé si les había comentado, pero en el electro sí le encontraron movimiento en su cerebro, si tiene vida”, declaró Gustavo Briones en rueda de prensa.

“Sencillamente nos hablan del estado en que se encuentra, no me atrevería a decir que esto es esperanzador porque es muy fuerte decirlo o decir: ‘Ya no hay nada que hacer’, solamente lo que nos piden decirles es que ese es el estado en el que está mi abuelita, hay actividad cerebral leve, los estudios marcan que sigue siendo un coma natural y grave”, añadió Carmen Plascencia para los medios mexicanos.

Sobre el funcionamiento de los órganos de Carmen Salinas, los familiares de la actriz explicaron que seguía en las mismas condiciones, esto quiere decir que sus signos vitales siguen estables, pero mantiene un respirador.

¿Qué pasó con Carmen Salinas? La actriz mexicana de 82 años es una de las más importantes de su país, con una carrera que supera las seis décadas, tanto en el cine y la televisión.