Luego de unos días en los que dio la impresión de mejorar en salud, la actriz mexicana Carmen Salinas falleció a los 82 años. Ella se encontraba ingresada en un hospital luego de que en noviembre sufriese un derrame cerebral. Su fallecimiento ha sido lamentado tanto por su familia como por miembros de la farándula mexicana.

A propósito de su muerte, ha resurgido una historia sobre la repartición de sus bienes materiales, entre los cuales se encuentra una casa de lujo; la cual será para su hija María Eugenia, fruto del compromiso que tuvo con el músico Pedro Plasencia.

Carmen Salinas consiguió el dinero para dicha casa en 1966, en los inicios de su carrera artística, por una casualidad: se ganó la lotería por un boleto que le fue obsequiado por un hombre con el que bailó.

“Cuando terminé de bailar con el señor, me puso un billete en la mano y dije ‘ay, ya me pagó’. Al agacharme a dar las gracias me metí en el seno lo que me había dado. Cuando me metí al camerino lo saqué y era un billete de lotería para el 24 de diciembre del 1966″, contó la intérprete al programa de TV “Hoy”. El día indicado, con el boleto número 30.444, se llevó 350 mil pesos mexicanos de la época, con los cuales adquirió la casa en Ciudad de México en la cual residió con su familia hasta poco antes de ser ingresada al hospital.

Y como la casa ya es de su hija, quedaría solo el estudio, que estaba destinado de antemano para las hijas de Roberto Plasencia; su hijo que falleció en 1994 a consecuencia del cáncer.

Lamento general

“Con profundo dolor hacemos de su conocimiento que la primera actriz Carmen Salinas ha fallecido el día de hoy 9 de diciembre”, indicó un mensaje publicado en redes sociales por la familia de la actriz Carmen Salinas. “Agradecemos todos los mensajes de apoyo y muestras de respeto hacia nuestra familia. Así como las muestras de cariño y oraciones que brindaron a nuestra amada Carmelita”, añade el texto.

De manera posterior, diversas personalidades de la farándula mexicana manifestaron su pesar por esta muerte, incluyendo Eugenio Derbez. “Hoy nos toca despedirnos de una mujer que, sin duda, hizo historia en la televisión y cine en México. Con su alegría y amor llenaba cualquier lugar donde estaba y nos contagiaba a todos quienes tuvimos la fortuna de conocerla y trabajar con ella y es así como voy a recordarla”, dijo el actor.

“Siento tanto la partida de nuestra admirada y adorada Carmen Salinas. El cielo está de fiesta recibiéndote Carmelita, que tu viaje sea lleno de luz, desde aquí te recordamos y aplaudimos siempre”, indicó por su parte la cantante Lucero.

De manera similar se pronunció Gloria Trevi. “Mi corazón ya me lo decía q hace tiempo te habías ido, extrañabas tanto a tu hijo pero esperaste paciente los tiempos de Dios, te imagino feliz y me quedo con el recuerdo de todo tu amor y tu valentía para defender a quienes amas, te amo comadre”, dijo. Al cierre de este artículo, se desconocen detalles del eventual velorio de la actriz.

