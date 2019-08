Carmen Salinas, recordada "mamá de Nandito", a favor de golpear niños

Por medio del programa "Montse & Joe", la reconocida actriz mexicana Carmen Salinas dijo estar a favor de que los hijos reciban "un solo golpe" para ser educados.

La actriz dio estas declaraciones luego de recordar los duros momentos que pasó con la muerte de su hijo Pedro.

Así, pues, al ser consultada si es una “abuela consentidora”, señaló que le da mucho cariño a sus nietos, pero que también les enseña a ser respetuosos y que para lograrlo considera que sí es necesario que reciban un “manazo”.

“En su momento le di un manazo a Pedrito, porque creo que a los hijos hay que darles un manazo en el momento en el que lo necesita. A mi hija la agarré fumando de 17 años y la cabeza se le hizo así como la del exorcista, moles, le metí un cachetada y no lo volvió a hacer", comentó la actriz.

Pese a que sus declaraciones generaron risas en el público, las conductoras se mostraron sorprendidas y una de ellas le preguntó a Carmen Salinas si sería necesario volver a golpear a un hijo que vuelve a fallar, a lo que respondió que solo bastaba con un solo golpe.

"Nada más una (cachetada) y hablar con ellos, no hablarles con groserías (…) A los hijos no hay que hablarles con majaderías hay que hablarles con toda la dulzura del universo, qué inquietudes tienes, qué necesitas, tú cuentas conmigo y así no lo vuelven a hacer", finalizó la actriz.

Hay que recordar que hace poco, Carmen Salinas fue duramente criticada en las redes sociales, luego de que su hija publicara una foto de ella barriendo la tumba de Edith González.