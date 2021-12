Conforme a los criterios de Saber más

La actriz mexicana Carmen Salinas falleció este 9 de diciembre a los 82 años y ha dejado un gran vacío en sus compañeros y seguidores. Antes de sufrir el derrame cerebral que la postró en cama desde noviembre último, la artista se encontraba grabando la nueva serie de Televisa “Mi fortuna es amarte”, sin saber que no regresaría para terminarla.

LEE TAMBIÉN | Muere Carmen Salinas: la actriz mexicana falleció a los 82 años

La familia Salinas dio a conocer el triste suceso a través de redes sociales. “Con profundo dolor hacemos de su conocimiento que la primera actriz Carmen Salinas ha fallecido el día de hoy 9 de diciembre”, se lee en la publicación.

Su última actuación

Carmelita fue convocada para participar en “Mi fortuna es amarte” de Televisa, al lado de actores como Susana González y David Zepeda, para darle vida a Margarita Domínguez Negrete, “Doña Magos”. La mexicana se encontraba sumamente emocionada por formar parte del proyecto.

En medio de las grabaciones, Carmen Salinas sufrió una hemorragia cerebral que la llevó a una clínica. Después de su hospitalización, el productor de “Mi fortuna es amarte”, Nicandro Díaz, comentó que no harían cambios hasta no saber cuál era el estado de salud de Salinas y esperarían que estuviera totalmente recuperada.

Sin embargo, a mediados de noviembre, la familia de Carmen Salinas informó que la actriz no podría retomar sus actividades profesionales a corto plazo “en el caso de que recuperara el conocimiento” por recomendación de los médicos.

Ante ello, el productor de la telenovela de Televisa comunicó la decisión de que la actriz María Rojo reemplace a Salinas en el papel de “Doña Magos”.

“La producción de Mi Fortuna es Amarte informó hoy que la primera actriz María Rojo sustituirá temporalmente a Doña Carmen Salinas, para dar continuidad al personaje de Margarita Domínguez, Magos, esto toda vez que la producción está al aire y que se requiere seguir avanzando en sus grabaciones”, se lee en el oficio.

Al respecto, el actor Joselito Carrera, quien también participó de “Mi fortuna es amarte”, explicó a El Comercio que la decisión de Televisa se dio porque lamentablemente la producción no podía parar.

“El trabajo, la producción tiene que seguir, no se podían retrasar. No puede haber tanta pérdida de programación, puede sonar un poco cruel a veces porque todo está programado con fechas y horarios”, señaló.

Asimismo, lamentó la pérdida de la actriz mexicana y dio a conocer su gran admiración hacia ella, a quien no llegó a conocer debido a que llegó a la producción cuando Salinas ya se encontraba hospitalizada.

“Una tristeza total, irreparable (…) Yo tenía toda la esperanza, antes de siquiera grabar, de conocerla porque es un encanto de persona, amorosa, así es como todos la conocen, la describen. Pero ella ya estaba un poquito malita, estaba internada y no se pudo. No pude ni siquiera conocerla”, recalcó.

Asimismo, destacó que el público en general respetaba su trayectoria. “La gente le tiene mucho cariño, respeto, una ternura impresionante. Justo acabo de leer hace un ratito que la producción de la novela ya comunica las condolencias y seguramente ahora en estos días va a haber bastantes homenajes, reconocimientos”.

Las últimas escenas

“Mi fortuna es amarte” ya se está emitiendo en México por el canal de las Estrellas y Carmen Salinas dejó un “colchón” de episodios grabados. Una de las últimas escenas que rodó se emitió a inicios de diciembre y conmocionó al público, quienes ya conocían el delicado estado de salud de la actriz.

En el episodio que más emoción ha causado entre los televidentes de “Mi fortuna es amarte”, Salinas venció la muerte y tiene una conmovedora conversación con el personaje interpretado por Adriana Fonseca.

“Qué bueno que Diosito me prestó vida para conocer a mis bisnietos. De todo lo que me dijo el médico, no entendí ni media palabra”, expresa “Magos”, encarnada por Salinas.

Carmen Salinas en una de las últimas escenas que filmó para "Mi fortuna es amarte". (Foto: @mifortunaesamarte)

VIDEO RECOMENDADO

Mimy Succar estrena este 10 de diciembre su primer sencillo producido por sus hijos Tony y Kenji Succa.