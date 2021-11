Su vida pende de un hilo. El estado de salud de Carmen Salinas sigue preocupando a todos. La actriz mexicana de 82 años se encuentra hospitalizada tras sufrir un derrame cerebral y su condición es muy crítica. Algunos de sus seguidores han revivido momentos personales de la vida de Carmelita, como la vez en la que contó cómo fue qué ganó el premio mayor de una lotería, en México.

Y es que Carmen siempre se ha caracterizado por compartir sus experiencias y opiniones con sus fans, quienes ahora están pendientes de su salud debido a que no puede ser operada y las señales de mejoría son casi nulas. La actriz publicó un video, donde reveló un pasaje de su vida poco conocido. En la siguiente nota te contamos todos los detalles sobre el día que sin pensarlo ganó una lotería.

El día que Carmen Salinas ganó la lotería

A través de sus redes sociales, Carmen Salinas compartió un video dónde contó lo que sucedió un 24 de diciembre de 1966, día en el que ganó la lotería con un cachito regalado. La actriz cuenta en la grabación que se encontraba haciendo una presentación en el Parador, ella cantaba e imitaba a Maria Conesa y sacó a bailar a una de las personas del público. Al terminar el número, el invitado le entregó repentinamente un pequeño papel.

Carmelita pensó en un primer momento que se trataba de un billete y al revisarlo bien se percató que era un cachito de la lotería. Gran sorpresa se llevó Pedro Plascencia, esposo de la actriz cuando revisó los números ganadores de la lotería en el periódico y se dio cuenta que había ganado el premio mayor de 350 mil pesos. El dinero fue invertido en la casa donde actualmente vive.

“Cuando me agacho para dar las gracias, me lo meto (el billete de lotería) en el seno, termino mi actuación y cuando voy al camerino, me dice Pedro: ¿Te dio dinero el señor ese?. Le dije: ‘Creo que sí’. Saco el papel y era un billete de lotería para el día siguiente, 24 de diciembre de 1966. El número 30 mil 444″, dice la querida actriz en la grabación publicado en su cuenta de YouTube.

La actriz mexicana también tiene un video en redes sociales donde hace un recorrido por toda la casa. “Muy buena lana. Estábamos brindamos todos”, comentó Carmelita. En dicha grabación también reveló lo duro que fue para ella y su esposo Pedro Plascencia encontrar casas o departamentos para rentar, pues en aquel entonces era una época muy dura para la economía en México.

¿Qué más se sabe sobre el estado de salud de Carmen Salinas?

Aunque el diagnóstico de la actriz es poco alentador, los especialistas dijeron a sus familiares que solo “un milagro” puede suceder, pues sus órganos están en perfectas condiciones y está respirando por sí sola con ventilador artificial de apoyo. “El derrame tiene daños irreversibles, efectivamente fue en el tallo cerebral, lamentablemente lo que es la función del organismo del cuerpo del despertar es la más afectada”, dijo su ahijado Jorge Nieto.

¿Qué le habría causado el derrame cerebral a Carmen Salinas?

Jorge Nieto, ahijado de Carmen Salinas, dijo en entrevista para Radio Fórmula, que el derrame cerebral se habría producido debido a que padecía hipertensión. También, señaló que mantiene la esperanza en que Carmelita se reponga pese a las previsiones de los doctores. En tanto, María Eugenia Plascencia, hija de la actriz, pidió a todos sus seguidores tenerla presente en sus oraciones.

¿Qué dice el testamento sobre la casa que compró al ganar la lotería?

Carmen Salinas aseguró el pasado mes de julio al programa Hoy, que solo le queda repartir la casa en donde vive actualmente. Mientras que el estudio será para las hijas de su primogénito, Pedro. En tanto, la casa que compró al ganar la lotería en 1966, pertenecerá a su hija María Eugenia. La actriz explicó que dejó todo listo para evitar disputas por bienes entre los integrantes de su familia.