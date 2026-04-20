Resumen

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Carmen Villalobos se pronuncia tras asesinato de dos compañeros de “Sin senos sí hay paraíso”. (Foto: Instagram / @cvillaloboss)
Carmen Villalobos se pronuncia tras asesinato de dos compañeros de “Sin senos sí hay paraíso”. (Foto: Instagram / @cvillaloboss)
Por Redacción EC

El reciente ataque ocurrido durante el rodaje de “Sin senos sí hay paraíso” ha generado conmoción internacional y la actriz Carmen Villalobos, protagonista de la serie, fue una de las primeras en pronunciarse mediante un emotivo homenaje público. El gesto de la colombiana ha conmovido a sus seguidores.

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