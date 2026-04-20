El reciente ataque ocurrido durante el rodaje de “Sin senos sí hay paraíso” ha generado conmoción internacional y la actriz Carmen Villalobos, protagonista de la serie, fue una de las primeras en pronunciarse mediante un emotivo homenaje público. El gesto de la colombiana ha conmovido a sus seguidores.

Y es que la actriz fue una de las primeras en enfrentar el impacto público del atentado que sufrió el equipo de “Sin senos sí hay paraíso”, ya que se encontraba en la ceremonia de los Premios India Catalina, donde fue reconocida como Mejor actriz protagónica y Actriz favorita del público.

En medio de la difícil situación, Carmen Villalobos decidió dedicar sus premios a la memoria de sus compañeros fallecidos, visibilizando lo difícil que ha sido para ella enterarse de la trágica noticia. El gesto sorprendió a los asistentes y convirtió el momento de celebración en uno de reflexión y duelo.

“Desafortunadamente, hoy tengo el corazón partido por algo que sucedió en el proyecto en el que estoy hoy”, empezó diciendo la actriz, notablemente afectada por lo sucedido.

“Mi pensamiento, mi corazón, mi energía están con las familias de mis compañeros de producción. Estos chicos, aunque no estuvieron conmigo en este proyecto de ‘La huésped’, se los dedico de aquí hasta el cielo”, agregó.

Cabe resaltar que el sentido mensaje de Villalobos no solo se limitó a la gala de premiación, ya que también utilizó sus redes sociales para compartir su pesar por la muerte de sus compañeros, identificados como Henry Benavides y Nicolás Francisco Perdomo.

Carmen Villalobos se pronuncia tras asesinato de dos compañeros de “Sin senos sí hay paraíso”. (Foto: Instagram / @cvillaloboss)

“Para mí han sido horas muy tristes en medio de una alegría... Solo les puedo decir que cuando estamos en un proyecto todos nos volvemos familia. Compartimos más con nuestros compañeros de grabación que con nuestros seres queridos... ¡Es muy difícil asimilar todo lo que pasó! Como lo dije anoche, mis pensamientos están con las familias que en este momento perdieron a su ser querido y le pido a Dios mucha fortaleza para cada uno de ellos”, escribió la actriz.

Carmen Villalobos no fue la única actriz que se pronunció al respecto del caso. Sus compañeros de elenco Majida Issa, Catherine Siachoque y Gregorio Pernía también lamentaron el asesinato de los integrantes del equipo de producción de “Sin senos sí hay paraíso”.