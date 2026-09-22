La solicitud de medidas de protección para los menores está en trámite ante la jueza Milagros Álvarez Echarri, del 12° Juzgado de Familia, a quien la denunciante pidió emitir garantías urgentes. | Foto: Magaly TV (Captura) / Composición EC
La solicitud de medidas de protección para los menores está en trámite ante la jueza Milagros Álvarez Echarri, del 12° Juzgado de Familia, a quien la denunciante pidió emitir garantías urgentes. | Foto: Magaly TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

La influencer peruana Carolina Bezerra denunció a su exesposo Aarón Rodríguez por presunto maltrato físico y psicológico durante su relación matrimonial y tras su separación, solicitando que el sistema judicial intervenga para proteger a sus hijos.

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