La influencer peruana Carolina Bezerra denunció a su exesposo Aarón Rodríguez por presunto maltrato físico y psicológico durante su relación matrimonial y tras su separación, solicitando que el sistema judicial intervenga para proteger a sus hijos.

En un informe emitido por “Magaly TV La Firme”, Bezerra detalló que las agresiones iniciaron tras conocer a Rodríguez en 2017 a los 19 años, quedar embarazada al poco tiempo y contraer matrimonio en 2019.

Según la denunciante, el maltrato psicológico inició desde el comienzo de la convivencia a través de constantes humillaciones, ofensas verbales y un control estricto sobre su entorno social y sus amistades.

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El primer episodio severo de violencia física ocurrió en diciembre de 2022, cuando Rodríguez habría destruido el teléfono celular de la empresaria durante una discusión en su vivienda y posteriormente la agredió de forma física, aseguró.

De acuerdo con el testimonio de Bezerra, su exesposo la golpeó en su domicilio e intentó asfixiarla hasta dejarla inconsciente, momento en que intervino la trabajadora del hogar para auxiliarla.

Luego del examen del médico legista, el proceso judicial concluyó con una condena de 10 meses convertida en días multa tras la aceptación de cargos por parte del denunciado, narró al medio.

Posterior a la separación, la influencer descubrió que su exesposo registraba antecedentes por agredir a su madre, quien lo denunció por violencia física y daños en su domicilio tras un internamiento médico.

Asimismo, reportó un incidente ocurrido al retornar de una obra de teatro con sus hijos en mayo de este año, cuando una discusión dentro del vehículo derivó en una nueva agresión física por parte de Rodríguez.

Aarón Rodríguez es el empresario acusado de agredir físicamente a la influencer y sus hijos

“Me agarró la mano, me la volteó hacia atrás y abrió la puerta de forma violenta”, relató Bezerra, agregando que cayó a la pista con sus hijos y sufrió esguinces que requirieron inmovilizarle el brazo.

Sin embargo, afirmó que pese a las lesiones, la policía los detuvo a ambos por agresiones mutuas luego de que el acusado alegara marcas en el cuerpo que Bezerra negó haber provocado.

La decisión de exponer el caso públicamente surgió luego de asegurar que su hijo de cuatro años retornara de la vivienda del padre con una mordedura en la oreja. De acuerdo con Bezerra, el acusado justificó la agresión ante el menor y le prohibió llorar.

La solicitud de medidas de protección a favor de los menores se encuentra en trámite en el 12° Juzgado de Familia, liderado por la jueza Milagros Álvarez Echarri, a quien la denunciante exige la emisión inmediata de las garantías.

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