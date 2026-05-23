Resumen

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Braedt alcanzó popularidad en 2014 con su blog Fashaddicti | Foto: Instagram (@carolinabraedt) / Composición EC
Braedt alcanzó popularidad en 2014 con su blog Fashaddicti | Foto: Instagram (@carolinabraedt) / Composición EC
Por Redacción EC

La influencer peruana Carolina Braedt contrajo matrimonio civil con su pareja, el empresario Javier Millership, en una ceremonia donde la creadora de contenido compartió con sus seguidores en redes sociales diversos detalles de la celebración, como el diseño de su vestido de tres piezas, el calzado y la torta.

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