La influencer peruana Carolina Braedt contrajo matrimonio civil con su pareja, el empresario Javier Millership, en una ceremonia donde la creadora de contenido compartió con sus seguidores en redes sociales diversos detalles de la celebración, como el diseño de su vestido de tres piezas, el calzado y la torta.

Tras haberse comprometido en setiembre de 2025 durante un viaje a Escocia, Reino Unido, la fundadora del blog ‘Fashaddicti’ y el impulsor de la marca de vodka peruano 14 Inkas celebraron la boda con sus seres queridos.

Matrimonio de Carolina Braedt | Foto: Difusión

“Dije que sí. Están listas para el recap del día más hermoso del mundo”, expresó La también excompetidora de ‘El Gran Chef: Famosos’ en sus historias de Instagram, mostrándose entusiasmada por este suceso.

Braedt lució unos zapatos personalizados, pues fueron bordados con la misma tela de su vestido. “Los amo…. estuve comodísima toda la noche”, escribió.

Zapatos de Carolina Braedt

En otra de las fotografías, la empresaria mostró el pastel, detallando que este guardaba armonía con la temática de su vestimenta al comentar que también tenía los detalles de la tela de su vestido.

La creadora prometió publicar un video completo de su boda, pidiendo paciencia a sus seguidores, asegurando que les preparó un blog de su día y diversas sorpresas adicionales.

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El actual esposo de la ‘influencer’ posee ascendencia peruana y británica, además de vínculos familiares con los propietarios de la unidad minera La Poderosa.

Braedt estuvo casada con el modelo Bruno Vega, del cual se divorció en mayo de 2023 tras diez años de relación y cinco negocios en común, así como un polémico vínculo con el ciudadano francés Anders Partouche, que concluyó en febrero de 2024.

Carolina Braedt mostrando el anillo de compromiso que le dio su ahora esposo. Las fotos son de 2025 | (Foto: Composición)

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