"La casa de las flores": creador negó haber ofrecido a Verónica Castro un personaje lésbico

Manolo Caro, creador de "La casa de las flores", decidió acabar con los rumores que señalan que lo que motivó a Verónica Castro a salir de la serie fue el posible ingreso de Yolanda Andrade, a la que supuestamente, le ofrecieron hacer de pareja de la famosa actriz de telenovelas.

"Nunca le ofrecí a Veronica hacer lesbiana el personaje de la serie y si así hubiera sido yo estoy en mi derecho como creador de la serie de ponerlo sobre la mesa y ella como actriz de rechazarlo. PERO NO OCURRIÓ NUNCA. Dejen de inventar y pónganse a trabajar, Flor Rubio, por fa", escribió el productor en Twitter.

Creador de la “Casa de las flores” negó haber ofrecido a Verónica Castro que su personaje sea lesbiana (Foto: captura) Creador de la “Casa de las flores” negó haber ofrecido a Verónica Castro que su personaje sea lesbiana (Foto: captura)

Hace unos días, Flor Rubio, periodista del radio Fórmula, sostuvo que le contaron que en su momento Manolo Caro le ofreció a Verónica Castro ser pareja de Yolanda Andrade en la serie.

"Yo no quiero ese personaje, no quiero ser gay, no quiero ser pareja de Yolanda (Andrade), no va con lo que he hecho", afirmó Rubio como las supuestas palabras de Castro.

La periodista, inmediatamente, le respondió al director mexicano. "Querido Manolo. Tu afirmación es inexacta. En efecto hablamos de esa versión. Y Aclaré que tú lo negaste en redes sociales. También deberías poner a trabajar a tus fuentes antes de escribir mensajes como este. Saludos", escribió.

Tras la respuesta de Flor Rubio, Manolo dijo: "No señora, lo escuché yo mismo y dices que aunque lo negué tus fuentes te dicen que no es así. ¡No te hagas bolas! Mejor investiga mejor a tus fuentes y no levantes falsos, eso es periodismo".