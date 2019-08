“La Casa de Flores”: Manuel Caro responde a las críticas por muerte de Virginia de la Mora

La muerte de Virginia de la Mora, personaje que interpretó Verónica Castro en “La casa de Flores”, sorprendió a todos los seguidores de la serie de Netflix y muchos manifestaron su desacuerdo a través de las redes sociales.

Manuel Caro, director de “La Casa de Flores”, a través de su cuenta oficial de Twitter explicó los motivos por los cuales se decidió darle un final a la matriarca de la familia Mora.

“Cuando una actriz decide no continuar en un proyecto yo tengo el compromiso con el público de seguir adelante dándole verosimilitud a esta baja, eso es todo”, escribió el director de cine mexicano.

Asimismo, Manuel se refirió al cariño que siente por la actriz mexicana de 66 años. “El cariño hacia @vrocastroficial se mantiene intacto y la serie sigue adelante... ¡Gracias!”, agregó.

“Tienes toda la razón, pero muchos vimos la serie (que es muy buena) por ver el regreso de Vero Castro, y se extrañará, ahora muchos veremos la serie por ver a Paulina De La Mora”, “como fans de Vero debemos apoyar y respetar sus decisiones, al igual que respetar el trabajo de Manolo. No juzguemos la segunda temporada si no la hemos visto”, son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

A finales del año pasado ya se había confirmado que Verónica Castro dejaba la serie. Las negociaciones entre ella y el director, Manolo Caro, no llegaron a buen puerto.

”Yo no quería decepcionar a los fans jóvenes, pero así se dio", dijo Castro en una entrevista con el programa mexicano Ventaneando.

"Estaba pactado solo la primera parte, después me llamaron para hacer algunos capítulos nada más y aparecer con la pura voz, entonces dije que así no. ¡O es todo o es nada! Así soy yo", dijo la actriz.

No obstante, aclaró que quedó en buenos términos con Caro: "Lo amo tanto y me ama a mí, espero que me escriba algo más adelante. Cuando hablé con la gente de Netflix me dijeron que estaban interesados en hacerme algo para mí y ahí nos quedamos".