Cristian Rivero compartió foto con Pedro Alonso, 'Berlín' en "La casa de papel"

A través de sus redes sociales, el conductor Cristian Rivero compartió una foto junto al actor Pedro Alonso, conocido por su papel de 'Berlín' en la exitosa serie de Netflix, “La casa de papel”.

►Pedro Alonso, actor que da vida a 'Berlín' en "La casa de papel", está en Perú | FOTOS

►"La casa de papel": los romances de los actores de la serie, detrás de cámaras



En la leyenda que comparte la imagen que subió el conductor, este indica que su emoción por tomarse una foto con el actor español lo llevó a las lágrimas.

​“¡Sí! ¡Me emocioné hasta las lágrimas! Gracias @pedroalonsoochoro. Amé 'La casa de papel'. Soy fan. ¿Cuál es tu personaje favorito de la serie?”, escribió la pareja de Gianella Neyra.

Como era de esperarse, la foto del popular 'Berlín' causó un gran revuelo en las redes de Cristian Rivero, al punto que muchos de sus seguidores le preguntaron dónde se había dado la instantánea, tal vez con la esperanza de conseguir una.

Al revisar las historias de Instagram de Cristian Rivero, se aprecia que la foto se dio en un conocido restaurante de Lima.

Cristian Rivero se tomó una foto junto a "Berlín" de "La casa de papel". (Imagen: _cristianrivero)

Respecto a la presencia de Pedro Alonso en Lima, esta se confirmó gracias a la publicación de la aerolínea Viva Air en la que se indica “voló con nosotros de Bogotá a Lima” y aparece el actor de la serie de Netflix.

Hay que precisar que a inicios de septiembre, “Berlín” anunció su viaje a la selva, precisando que visitaría Perú por primera vez.

“Me voy al pulmón de la tierra, a un país llamado Perú en el que todavía no he estado. Iré en pocos días ya que todo el mundo me ha dicho que es un lugar con una energía poderosísima. Hay algo que tiene conexión directa con lo que estoy escribiendo. Pero también un autorregalo, seguro lo que me va a pasar y recibir en Perú va a ser potente y enriquecedor”, mencionó el actor a “TEC”.